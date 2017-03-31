Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 марта 2017, 00:54

Политика

ГЛОНАСС станет монополистом по навигационным услугам

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Минкомсвязи обнародовало проект изменений в результате которого у единственного поставщика можно заказать товары и услуги с использованием спутниковой навигации, сообщает газета "Известия".

АО "ГЛОНАСС" станет единственным поставщиком - во всяком случае оператора информационной системы спасения автомобилистов "ЭРА-ГЛОНАСС" планируется сделать таковым.

В список поставок предлагается добавить закупку "работ либо услуг, связанных с получением, обработкой, хранением и (или) передачей информации о выявлении фактов нарушений в области безопасности дорожного движения, иной информации, которая формируется c использованием сигналов глобальной навигационной спутниковой системы Российской Федерации".

автомобили услуги Минкомсвязи работы власть

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика