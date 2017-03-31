ГЛОНАСС станет монополистом по навигационным услугам

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Минкомсвязи обнародовало проект изменений в результате которого у единственного поставщика можно заказать товары и услуги с использованием спутниковой навигации, сообщает газета "Известия".

АО "ГЛОНАСС" станет единственным поставщиком - во всяком случае оператора информационной системы спасения автомобилистов "ЭРА-ГЛОНАСС" планируется сделать таковым.

В список поставок предлагается добавить закупку "работ либо услуг, связанных с получением, обработкой, хранением и (или) передачей информации о выявлении фактов нарушений в области безопасности дорожного движения, иной информации, которая формируется c использованием сигналов глобальной навигационной спутниковой системы Российской Федерации".