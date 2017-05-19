Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая 2017, 13:29

Транспорт

Renault отзовет более 10,1 тысячи автомобилей Kaptur

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Renault отзывает в России более 10,1 тысячи паркетников модели Kaptur, сообщает пресс-служба Росстандарта. Речь идет об автомобилях, реализованных с июня 2016 года по май 2017 года.

Причиной отзыва стал небольшой дефект. Когда нагрузка и режимы движения машины сочетаются, образовывается контакт между аксессуарным защитным подкрылком правой задней колесной арки и задним правым гибким тормозным шлангом.

Все ремонтные работы проведут бесплатно. Владельцам машин, которые попадают под отзыв, сообщат о необходимости предоставить авто в ближайший дилерский центр по телефону или письменно.

Также автолюбители могут сами определить, попадает ли их машина под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

Ранее Росстандарт по инициативе ПАО "АвтоВАЗ" согласовал отзыв пяти тысяч автомобилей Lada моделей Kalina Sport и Granta Sport, а уже вскоре с аналогичным запросом в ведомство обратится "Фольксваген Груп Рус" в отношении 14 тысяч машин марки Audi.
автомобили Renault машины отзыв автомобилей Росстандарт

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика