Национальную базу данных автомобилей с пробегом запустят в августе

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Национальная база данных автомобилей с пробегом будет создана к августу текущего года, сообщил председатель совета директоров группы компаний "Кароператор" Оскар Ахмедов на IV конвенции Российских автомобильных дилеров.

"В июле мы планируем запустить Национальную базу данных автомобилей с пробегом в пилотном режиме. В нем примут участие 10–15 дилеров. В августе у нас запланирован запуск коммерческой эксплуатации базы как совместного продукта с ассоциацией "Российские автомобильные дилеры" (РОАД)", – цитирует его Агентство "Москва".

По словам Ахмедова, с помощью базы данных можно будет проверить юридическую чистоту автомобиля, его историю. В базе будет содержаться информация о пробеге автомобиля, ремонтах, собственниках. С помощью калькулятора можно будет провести расчет остаточной стоимости автомобиля.

Пользователями национальной базы данных могут быть автодилеры, банки, лизинговые компании, а также общественные организации, такие как Российский союз автостраховщиков, специализированные информационные порталы, автопроизводители, потребители.

Как отметил вице-президент РОАД Олег Мосеев, цель создания Национальной базы данных автомобилей с пробегом – это появление ресурса, который позволит оперативно найти всю информацию об автомобиле, в том числе по ее VIN-номеру. "База дает возможность для создания цивилизованного рынка, позволяет снизить трансакционные риски, повысить предсказуемость и прозрачность сделок по автомобилям с пробегом", – отметил он.

Мосеев подчеркнул, что до конца 2016 года количество дилерских центров в базе может составить 500, в 2017 году – 1,5 тысячи, к 2020 году – 2,6 тысячи. Кроме того, к 2020 году количество расчетов стоимости автомобиля, произведенных благодаря базе, достигнет 1,5 миллиона, а количество проверок автомобилей, в том числе по VIN-номеру – 1,6 миллиона.