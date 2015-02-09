Продажи новых автомобилей в России в январе упали на четверть

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Продажи новых легковых и малотоннажных грузовых автомобилей в России в январе 2015 года сократились на 24,4 процента, сообщает комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В январе этого года россияне купили на 37,2 тысячи автомобилей меньше, чем в том же месяце прошлого года.

По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, запасы автомобилей производства 2014 года по низкой цене оказались распроданы намного раньше, чем обычно. "В то же самое время, следуя колебаниям курса, цены на автомобили производства нового года увеличились значительно больше, чем обычно. Изменение цен на рынке еще не закончилось, так что головная боль может усилиться, прежде чем исчезнет окончательно", - приводятся в сообщении его слова.

Координатор Федерации автовладельцев России Андрей Филин напоминает, что ноябрь и декабрь 2014 года продемонстрировали всплеск потребительской активности, возникший на фоне падения национальной валюты.

"После всплеска наступил ожидаемый спад. На мой взгляд, к весне рынок стабилизируется, если не будет каких-либо катастрофических изменений в экономике", - сказал M24.ru эксперт.

По словам Андрея Филина, в будущем не исключено снижение продаж автомобилей премиум-класса, однако продажи машин эконом- и среднего класса вернутся на прежний уровень. "Те, кто ездит на автомобилях, продолжат на них ездить. Поэтому рынок в итоге восстановится", - добавил координатор Федерации.

Ранее сообщалось, что продажи легковых автомобилей в столице по итогам прошлого года упали на 17,1 процента и составили немногим более 594 тысяч машин. По всей страны темп падения продаж составил 10 процентов. Снижение наблюдалось во всех классах, кроме представительского.