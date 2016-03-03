"Делимобиль" планирует ввести оплату поездок с мобильного телефона

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Оператор каршеринга "Делимобиль" планирует ввести возможность оплаты поездок с баланса мобильного телефона. Об этом Агентству "Москва" сообщил гендиректор компании Станислав Грошов.

"Банковская карточка на сегодняшний день является самым удобным видом платежа. Возможно, мы подключим оплату с мобильного телефона, со счета телефона", – сказал Грошов. По его словам, оператор будет и дальше развивать систему безналичных платежей.

"Все-таки лучше производить оплату по окончании аренды автомобиля, развивать саму систему безналичных платежей и уходить от наличных в принципе. То есть идти в той тенденции, которая есть во всем мире", – отметил гендиректор компании.

Однако Грошов добавил, что вариант оплаты данной услуги с мобильного телефона – вопрос не краткосрочной перспективы. По его словам, способы оплаты с помощью электронных кошельков могут ограничить клиентов каршеринга по времени пользования сервисом.

"Мы не хотим ограничивать наших клиентов в сумме платежа и времени аренды. Если клиент хочет арендовать на большое количество времени, то он это делает. И, соответственно, аренда возможна, если оплачен предыдущий счет. Если он не оплачен, то последующая аренда невозможна. На данный момент карточка является самым оптимальным способом, а денежные средства, к примеру, на карте "Тройка" лимитированы определенной суммой, которую кладет на нее владелец карты", - пояснил Грошов.

"Москва в цифрах": Машина на час

Ранее m24.ru сообщало, что столичная система каршеринга пополнилась 200 новыми машинами оператора "Делимобиль". Таким образом, общий парк арендных авто вырос до 500. Кроме того, к системе каршеринга месяц назад присоединился оператор Car5.

Планируется, что к концу 2016 года для москвичей станут доступны 1500 машин Hyundai Solaris. А к апрелю пользователи уже получат возможность оставлять отзывы о поездках в арендных авто в мобильном приложении оператора городского каршеринга "Делимобиль".

Предполагается, что весной пользователи системы смогут совершать поездки на арендных машинах внутри Большого бетонного кольца (трасса А108). Оператор также рассматривает возможность оснастить авто навигаторами и точками доступа Wi-Fi.

По данным на ноябрь прошлого года, за время работы системы каршеринга москвичами было совершено более 10,5 тысячи поездок.