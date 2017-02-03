Льготный кредит на автомобили поднимут до 1,45 миллиона рублей

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Планку максимальной стоимости автомобиля для участия в программе льготного автокредитования могут повысить до 1,45 миллиона рублей. С такой инициативой выступило Министерство промышленности, сообщает "Интерфакс".

Ведомство готовит проект постановления, который вносит изменения в действующие документы в части продления программ субсидирования предприятий автопрома и поддержки спроса на 2017 год.

При этом автомобиль, приобретаемый в 2017 году по программе льготного автокредитования, может быть произведен в 2016 или в 2017 году. Покупатель – физическое лицо – должен внести предоплату в размере не менее 20 процентов от его стоимости.

Кроме того, правительство утвердило программу которая предполагает субсидии в размере 17,5 миллиарда рублей на компенсацию части затрат в связи с производством автомобилей. Она призвана обеспечить дополнительное производство 250 тысяч транспортных средств и сохранить рабочие места в автопроме и смежных отраслях.

Объем поддержки лизинговых организаций на возмещение потерь при предоставлению скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга автомобилей составит 10 миллиардов рублей. Предполагается, что это позволит реализовать в текущем году 41,5 тысячи машин.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/135]Как правильно снять автомобиль с учета[/URLEXTERNAL]