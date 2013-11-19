У пилотов разбившегося Boeing не было опыта второго захода на посадку

У пилотов разбившегося в Казани лайнера Boeing 737 не было опыта второго захода на посадку, заявил во вторник гендиректор авиакомпании "Татарстан", которой принадлежал потерпевший крушение борт, Аксан Гиниятулин.

На первой после авиакатастрофы пресс-конференции руководства компании-перевозчика Гиниятулин сказал, что на данный момент специалистам не удалось исключить ни одну из версий произошедшего.

Также гендиректор авиакомпании подтвердил информацию, что за день потерпевший крушение борт совершил несколько рейсов в Ереван и в Сочи.

Напомним, вечером 17 ноября в аэропорту Казани разбился летевший из Москвы Boeing 737. Самолет, принадлежавший авиакомпании "Татарстан", при заходе на посадку пошел на второй круг, но упал и сразу загорелся. Погибли все находившиеся на борту 50 человек - 44 пассажира и шесть членов экипажа. Почему командир лайнера принял решение зайти на второй круг, станет известно после расшифровки бортовых самописцев.

Следствие рассматривает пять возможных версий авиакатастрофы: ошибка пилотирования, отказ техники, некачественное топливо, погодные условия и ошибка в работе диспетчеров.

Восемнадцатого ноября авиакомпания "Татарстан" приостановила эксплуатацию своих самолетов Boeing 737.