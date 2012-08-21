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Политика

21 августа 2012, 13:41

При главном архитекторе столицы создадут общественный совет

архитектура Сергей Кузнецов власть

ИТАР-ТАСС

При главном архитекторе столицы будет создан общественный архитектурный совет, об этом на заседании московского правительства сообщил мэр города Сергей Собянин.

Напомним, после отставки главного архитектора Москвы Александра Кузьмина, возглавляющего Москомархитектуру с 1996 года, власти решили разделить посты председателя Москомархитектуры и главного архитектора столицы. Главным архитектором был назначен руководящий партнер архитектурного объединения "Speech Чобан/Кузнецов" Сергей Кузнецов, а Москомархитектуру возглавил зампредседателя комитета Андрей Антипов.

"Главный архитектор должен решать архитектурные задачи, рассматривать и вести крупные градостроительные проекты города. Деятельность главного архитектора будет обеспечиваться специально созданным органом - архитектурным советом из представителей архитектурной общественности", - сказал Сергей Собянин.

Положение о совете будет разработано в течение двух недель, сообщает РИА Новости.

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