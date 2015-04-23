Пятерки за "Тотальный диктант" получили 186 москвичей

Фото: M24.ru/Александр Авилов

186 человек в Москве написали "Тотальный диктант" на "отлично", сообщила Агентству "Москва" руководитель проекта Ольга Ребковец.

"В этом году в Москве в акции приняли участие 9,3 тысяч человек. Это в три раза больше, чем в прошлом. Отличников в Москве 186. Стабильно, количество пятерок среди всех участников диктанта примерно 1-2%", - сказала Ребковец.

Напомним, москвичи написали "Тотальный диктант" 18 апреля.

Одним из чтецов диктанта в этом году стал популярный телеведущий и журналист Владимир Познер. Кроме Познера, диктант читали шоумен Антон Комолов, музыканты Алексей Кортнев, Диана Арбенина, Noize MC, телеведущая Ольга Шелест, экс-"Мисс Вселенная" Оксана Федорова, а также теле- и радиоведущий Дмитрий Шепелев.

По данным организаторов акции, более 100 тысяч человек, 58 стран и 549 городов приняли в ней участие. Более 250 тысяч пользователей посмотрели онлайн-трансляции, что в пять раз больше, чем в прошлом году. На сайте проекта диктант написали онлайн 14 тысяч 700 человек, эти работы были проверены автоматически.

Тотальный диктант - добровольная и бесплатная акция. Проверить свои силы может любой желающий. Так, в этом году в проекте приняли участие даже сотрудники научной экспедиции в Антарктиде.