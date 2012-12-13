СКР направит в Грузию запрос о помощи в расследовании "болотного дела"

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет РФ подтвердил наличие в материалах дела доказательств причастности к организации массовых беспорядков и приготовлению к ним лидеров российской оппозиции, а также их финансирования из-за рубежа.

Такое заявление сделали в ведомстве, комментируя распространяющуюся в СМИ информацию о наличии данных материалов.

"В этих материалах содержатся доказательства, подтверждающие не только финансирование российской оппозиции со стороны Гиви Таргамадзе, но и его конкретную роль в организации массовых беспорядков на Болотной площади, а также его непосредственное руководство действиями лидеров оппозиции при проведении «Марша миллионов» в Москве", - сообщили в пресс-службе СКР.

Следственный комитет уже подготовил запрос о правовой помощи, который в ближайшее время через Генпрокуратуру РФ будет направлен в органы Грузии.

Добавим, что по словам представителей российского ведомства, отказ Леонида Развозжаева от явки с повинной существенного значения для следствия не имеет, так как правоохранители располагают другими данными и уликами по делу.

Напомним, СК расследует уголовное дело в отношении Удальцова, Развозжаева, Лебедева и других оппозиционеров, которые подозреваются в приготовлении к организации массовых беспорядков на территории Москвы и других регионов России. Ранее ведомство опубликовало видеозаписи переговоров некоторых российских оппозиционеров с грузинским депутатом Гиви Таргамадзе в фильме "Анатомия протеста – 2".