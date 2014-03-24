Один из объектов ОАО "ЗИЛ" выставят на продажу

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские власти 26 марта проведут выездную презентацию (RoadShow), посвященную продаже 100 процентов доли в уставном капитале ООО "Промобъект", сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.

Сейчас здание находится в собственности ОАО "Завода имени Лихачева".

В мероприятии примут участие представители департамента науки, промышленной политики и предпринимательства, департамента городского имущества , департамента по конкурентной политике, Москомархитектуры, Москомстройинвеста и другие.