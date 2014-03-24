Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 марта 2014, 16:40

Город

Один из объектов ОАО "ЗИЛ" выставят на продажу

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские власти 26 марта проведут выездную презентацию (RoadShow), посвященную продаже 100 процентов доли в уставном капитале ООО "Промобъект", сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.

Сейчас здание находится в собственности ОАО "Завода имени Лихачева".

В мероприятии примут участие представители департамента науки, промышленной политики и предпринимательства, департамента городского имущества , департамента по конкурентной политике, Москомархитектуры, Москомстройинвеста и другие.

Сайты по теме


Сюжет: Московский бизнес: торги в столице
ЗИЛ бизнес роуд-щоу экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика