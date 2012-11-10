Состояние Юрия Любимова улучшилось, его перевели из реанимации

Юрий Любимов. Фото: ИТАР-ТАСС

Режиссеру Юрию Любимову стало лучше. В пятницу, 9 ноября, его перевели из кардиореанимации в обычное отделение.

"Вчера его перевели из реанимации в отделение, состояние у него улучшилось", – сказали РИА Новости в справочной медучреждения, где находится режиссер.

Напомним, 12 октября Любимов был госпитализирован в 23-ю городскую больницу с сердечным приступом. Днем 30 октября он почувствовал себя плохо и впал в кому. Вечером 31 октября состояние режиссера улучшилось – он вышел из комы.

30 сентября режиссеру исполнилось 95 лет.