Москва онлайн: якутский театр "Олонхо" споет легенды и мифы древних на Artplay

Фото: olonkhotheatre.ru

14 апреля якутский театр "Олонхо" покажет на Artplay музыкальный перформанс.

Артисты театра – молодые якуты, наследники древнейшей культуры. В основе их спектаклей национальные легенды и мифы. В 2005 году представители ЮНЕСКО назвали театр "Олонхо" шедевром устного и нематериального наследия человечества. В этом году артисты участвуют в фестивале-конкурсе "Золотая маска".

Уличное мероприятие пройдет в рамках фестиваля театрального искусства "Золотая маска в городе". Особенность фестиваля в том, что артисты показывают спектакли и дают концерты в любых общественных местах

Смотрите прямую трансляцию музыкального перформанса на портале Москва онлайн в 13.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.