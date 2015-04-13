Форма поиска по сайту

13 апреля 2015, 17:10

Культура

Москва онлайн: якутский театр "Олонхо" споет легенды и мифы древних на Artplay

Фото: olonkhotheatre.ru

14 апреля якутский театр "Олонхо" покажет на Artplay музыкальный перформанс.

Артисты театра – молодые якуты, наследники древнейшей культуры. В основе их спектаклей национальные легенды и мифы. В 2005 году представители ЮНЕСКО назвали театр "Олонхо" шедевром устного и нематериального наследия человечества. В этом году артисты участвуют в фестивале-конкурсе "Золотая маска".

Уличное мероприятие пройдет в рамках фестиваля театрального искусства "Золотая маска в городе". Особенность фестиваля в том, что артисты показывают спектакли и дают концерты в любых общественных местах

Смотрите прямую трансляцию музыкального перформанса на портале Москва онлайн в 13.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 14 апреля в 13.00
  • Что: музыкальный перформанс
  • Кто: якутский театр "Олонхо"
  • Кому смотреть: любителям этнических представлений

