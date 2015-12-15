Путин установил новый минимальный размер оплаты труда

С 2016 года будет увеличен минимальный размер оплаты труда

Президент России Владимир Путин подписал правительственный закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С 1 января 2016 года минимальный размер оплаты труда вырастет на 4 процента – до 6 тысяч 204 рублей. Повышение коснется порядка 700 тысяч работников, 43 процентов из которых – сотрудники, занятые в государственных и муниципальных учреждениях, и 57 процентов – работники реального сектора экономики.

Отметим, МРОТ оценивается в 53,6 процента от прогнозируемой величины прожиточного минимума трудоспособного населения. С начала этого года минимальный размер оплаты труда в России был увеличен на 411 рублей и составил 5965 рублей в месяц. Исходя из МРОТ рассчитываются различные платежи и социальные выплаты. Этот показатель также используется для определения величины налогов, сборов, штрафов и других платежей.

Напомним, в Москве уровень минимального размера оплаты труда примерно в три раза выше общероссийского. С 1 ноября текущего года он составляет 17,3 тысячи рублей.

Новый размер МРОТ был установлен после того, как правительство Москвы, профсоюзы и объединения работодателей достигли соглашения. Что касается прожиточного минимума, то в 2016 году в Москве он составит 16219 рублей. Для трудоспособных категорий граждан – 18530 рублей, для детей – 14009 рублей.

Стоимость минимального набора продуктов питания в конце сентября в Москве составила 4195 рублей. Таким образом, набор подешевел на 1,7 процента по сравнению с прошлым месяцем. В среднем по России стоимость такого набора в конце сентября составила 3 517 рублей и по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 1,9 процента.