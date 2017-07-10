Трамп попал в "ловушку" Путина – Псаки

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Президент США Дональд Трамп "попал в ловушку российского президента Владимира Путина". Об этом заявила бывший официальный представитель Госдепартамента США Джейн Псаки, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на CNN.

Псаки выразила уверенность, что российский лидер четко спланировал диалог и провел его в нужном направлении с пользой для своей страны. "Трамп позволил собой манипулировать", – считает Псаки.

Российская сторона заранее запланировала вопросы, когда как американская сторона сообщила об отсутствии конкретной повестки, сказала Псаки. Она считает неправильным то, что новому американскому руководителю хватило уверения Путина о том, что со стороны России не было вмешательства в выборы в США.

Первая встреча Путина и Трампа прошла 7 июля на саммите G20 в Гамбурге. Переговоры затянулись на два часа. Трамп написал на своей странице в Twitter, что потрясен встречей.