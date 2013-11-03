Форма поиска по сайту

03 ноября 2013, 16:17

Закон о запрете продажи SIM-карт с рук вступит в силу с 1 января

Фото: ИТАР-ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи SIM-карт с рук. Новые правила вступят в силу с 1 января 2014 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. В законопроекте указано, что заключение договоров теперь возможно только в помещениях, находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде.

Согласно документу, продавец SIM-карты должен внести в договор сведения о покупателе и в течение 10 дней направить один экземпляр подписанного договора оператору связи, сообщает телеканал "Москва 24".

Законопроект предусматривает штрафы для физических лиц до 5 тысяч рублей, для должностных - от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических - от 50 до 200 тысяч.

Напомним, 23 октября за нововведения проголосовала Госдума, а 30 октября – Совет Федерации.

