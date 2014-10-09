Новую Москву очистят от незаконной рекламы до конца года

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Столичные власти планируют демонтировать незаконные рекламные конструкции на территории Новой Москвы до конца года, сообщил глава городского департамента СМИ и рекламы Владимир Черников, выступая на Всемирном рекламном саммите.

"У нас есть все основания полагать, что все конструкции, которые там выставлены, на сегодняшний день незаконны. Поэтому для начала мы полностью очистим всю территорию Новой Москвы от засилья рекламы. На наш взгляд, без коррупции там не обошлось", - приводит слова Черникова Агентство "Москва".

Напомним, что 14 июня 2013 года в Москве утвердили схему размещения рекламных конструкций, согласно которой количество мест для рекламы сокращено более чем на 30 процентов, а в центральной части города - на 70 процентов. Впервые за 20 лет столицу поделили на 14 зон, а рекламу на них размещают после проведения открытых аукционов.

Вся реклама, не соответствующая стандартам, исчезнет с улиц столицы к июлю 2016 года. Новые правила будут вводиться постепенно: внутри Садового кольца – до 1 мая 2014 года, в границах Третьего транспортного кольца – до 1 января 2015 года, в границах МКАД – до 1 июля 2016 года.

В августе 2014 года комитет по архитектуре и градостроительству разработал и утвердил архитектурно-художественные концепции по 43 улицам города в пределах от Садового до Третьего транспортного кольца. Так, на Баррикадной улице уберут слишком большие рекламные конструкции и крышные вывески, некоторые кафе обяжут сделать буквы на рекламных стендах меньше. Также на улице снимут рекламные панели-кронштейны (например, "обмен валют"). Новослободскую ожидают такие же перемены - в том числе, лишние вывески снимет отделение "Почты России".

За незаконное размещение рекламных конструкций для должностных лиц предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.