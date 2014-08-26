В России разработали экспериментальную вакцину против лихорадки Эбола

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Российские медики разработали экспериментальную вакцину против лихорадки Эбола. Она имеет первые положительные результаты доклинических испытаний, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"Из Гвинеи вернулась передовая группа - сотрудники института Ивановского Минздрава России и сотрудник одного из центра Роспотребнадзора. Мы знаем возбудителя и его характеристики, в настоящее время у нас есть экспериментальная вакцина, которая прошла доклинические испытания с хорошими результатами", - приводит слова Скворцовой МИА "Россия сегодня".

По ее словам, сейчас специалисты проводят дальнейшие испытания вакцины. Кроме того, Минздрав проводит мероприятия по пресечению заболевания лихорадкой Эбола в России."Это все мероприятия по контролю за санитарно-эпидемологической обстановкой, формирование тотальной настороженности. Это скрининг всех рейсов, транзитных и прямых из западной и центральной Африки - порядка 36 рейсов в день. Отдельная работа с вузами, куда сейчас возвращаются студенты из Африки", - пояснила Вероника Скворцова.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на сегодняшний день вирус лихорадки Эбола диагностирован более чем у двух с половиной тысяч пациентов, погибли еще почти полторы тысячи человек.

Напомним, что эпидемия болезни вспыхнула в Африке в феврале этого года. Началась она в Гвинее, наиболее острой ситуация остается в Либерии, Сьерра-Леоне и в Нигерии.