В России разработали экспериментальную вакцину против лихорадки Эбола

Фото: ИТАР-ТАСС
Российские медики разработали экспериментальную вакцину против лихорадки Эбола. Она имеет первые положительные результаты доклинических испытаний, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"Из Гвинеи вернулась передовая группа - сотрудники института Ивановского Минздрава России и сотрудник одного из центра Роспотребнадзора. Мы знаем возбудителя и его характеристики, в настоящее время у нас есть экспериментальная вакцина, которая прошла доклинические испытания с хорошими результатами", - приводит слова Скворцовой МИА "Россия сегодня".
Ссылки по теме
По ее словам, сейчас специалисты проводят дальнейшие испытания вакцины. Кроме того, Минздрав проводит мероприятия по пресечению заболевания лихорадкой Эбола в России."Это все мероприятия по контролю за санитарно-эпидемологической обстановкой, формирование тотальной настороженности. Это скрининг всех рейсов, транзитных и прямых из западной и центральной Африки - порядка 36 рейсов в день. Отдельная работа с вузами, куда сейчас возвращаются студенты из Африки", - пояснила Вероника Скворцова.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на сегодняшний день вирус лихорадки Эбола диагностирован более чем у двух с половиной тысяч пациентов, погибли еще почти полторы тысячи человек.
Напомним, что эпидемия болезни вспыхнула в Африке в феврале этого года. Началась она в Гвинее, наиболее острой ситуация остается в Либерии, Сьерра-Леоне и в Нигерии.
История вопросаЛихорадка Эбола - острое вирусное заболевание с уровнем смертности до 90%. Болезнь начинается с сильной слабости, головной боли, ангины, болей в мышцах, животе, диареи. После чего появляются сухой кашель и колющие боли в грудной клетке, развиваются признаки обезвоживания.
Передача инфекции происходит при прямом контакте с кровью, жидкостями тела и тканями зараженных, а также при укусах комаров и воздушно-капельным путем. Для защиты от заболевания рекомендуется использовать средства от укусов комаров, не оставлять открытых участков на теле, закрывать сетками окна и двери в домах.