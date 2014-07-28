"Афиша": На ВДНХ открылся аквариумный парк промысловой рыбы

Аквариумный парк с промысловыми рыбами открылся на ВДНХ, в павильоне "Рыболовство". Здесь поместились многотонные резервуары, увидеть в которых можно более 60 различных обитателей рек и озер.

Плавают аквариумах не только рыбы, которых удастся встретить в российских водоемах, но и обитатели пресных вод Южной Америки и юго-востока Азии. Стерлядь, белуги, крупные пираньи - кого только ни встретят посетители ВДНХ в аквариумном парке.

Каждому виду рыбы, как говорят эксперты, необходимы свои условия существования - например, вода разной температуры и жесткости. Попадаются и более прихотливые экземпляры.

"Некоторая рыба размножалась, только когда идет дождь. А в аквариуме какой дождь? Приходилось с душем над ними стоять. Тогда рыба начинала демонстрировать брачное поведение", - рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" морской биолог и начальник аквариального комплекса Игорь Помогаев.

Аквариумный парк открыт ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 до 18.00. Билет стоит 250 рублей (льготный - 100, дети до 5 лет проходят бесплатно).