Фонтаны на ВДНХ подготовят к "зимней спячке"

Фото: пресс-служба ВДНХ

Знаменитые фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ начали готовить к зимнему сезону, сообщает пресс-служба выставочного комплекса.

Специалисты вручную проведут работы по консервации механизмов, чаш и оборудования. Также к зимним холодам подготовят и уникальные скульптуры, украшающие оба фонтана.

Из чаш фонтанов сольют воду, промоют и демонтируют форсунки, прочистят механизмы. Кроме того, рабочие демонтируют световое оборудование, и очистят дно фонтанов от мусора и ила.

Сезон фонтанов завершился в Москве 1 октября. До начала октября продолжали работать несколько десятков фонтанов, в том числе на Цветном бульваре, на Кудринской, Пушкинской и Тверской площадях. Всего в столице их около 600.

Крупнейший фонтанный комплекс расположен на Манежной площади, он включает в себя 12 установок. Самый объемный, на 15 тысяч кубометров воды, расположен на Поклонной горе. Следующий сезон фонтанов придется ждать вплоть до конца апреля.