Фонтаны на ВДНХ подготовят к "зимней спячке"

Фото: пресс-служба ВДНХ
Знаменитые фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ начали готовить к зимнему сезону, сообщает пресс-служба выставочного комплекса.
Специалисты вручную проведут работы по консервации механизмов, чаш и оборудования. Также к зимним холодам подготовят и уникальные скульптуры, украшающие оба фонтана.
Из чаш фонтанов сольют воду, промоют и демонтируют форсунки, прочистят механизмы. Кроме того, рабочие демонтируют световое оборудование, и очистят дно фонтанов от мусора и ила.
Сезон фонтанов завершился в Москве 1 октября. До начала октября продолжали работать несколько десятков фонтанов, в том числе на Цветном бульваре, на Кудринской, Пушкинской и Тверской площадях. Всего в столице их около 600.
Крупнейший фонтанный комплекс расположен на Манежной площади, он включает в себя 12 установок. Самый объемный, на 15 тысяч кубометров воды, расположен на Поклонной горе. Следующий сезон фонтанов придется ждать вплоть до конца апреля.
Фонтан "Дружба народов" – самый большой из фонтанов ВДНХ. Он был создан по проекту архитектора-художника Константина Топуридзе и инженера В.И. Клявина бригадой скульпторов 3.В. Баженовой, А.И. Тенеты, И.М. Чайкова, 3.В. Рылеевой и В.П. Гаврилова. Открыт в 1954 году. Большой восьмигранный пруд, в центре которого возведен фонтан, был создан на месте небольших павильонов, находившихся за старым Главным павильоном 1939 года. Следуя восьмигранной форме площади Колхозов (сегодня — Дружбы Народов), заложенной Вячеславом Олтаржевским в 1936 году, Константин Топуридзе спроектировал основание фонтана — чашу из красного гранита — в форме восьмиугольника.
Ступенчатое гранитное основание фонтана, которое в плане напоминает цветок, плавно переходит в чашеобразный сноп колосьев, подсолнухов и конопли. Вокруг него установлены покрытые сусальным золотом скульптуры 16 девушек, символизирующих республики СССР до 1956 года, когда шестнадцатую — Карело-Финскую ССР — преобразовали в автономную республику — Карельскую АССР. Скульпторам фонтана–хоровода позировали представительницы 16 союзных республик, в том числе эстонская балерина и актриса Вирве Кипле-Парсаданян, туркменская пианистка Гозель Аннамамедова и жена поэта Михаила Светлова грузинка Родам Амирэджиби. Емкость бассейна "Дружбы народов" составляет 4000 кубических метров.
Сайты по теме