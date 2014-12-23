Вход свободный: куда сходить в каникулы

Фото: M24.ru

Зима - не повод сидеть дома, укутавшись в одеяло. Экономический кризис для культдосуга также не помеха. В преддверии новогодних праздников и во время зимних каникул москвичей и гостей столицы ждут бесплатные выставки, кинопоказы и игры в парках. M24.ru расскажет о том, куда пойти, что посмотреть и как не потратить на билет ни одного рубля.

Выставки: зимние фотографии на Тверском бульваре

Фото: kultura.mos.ru

Экспозиция под открытым небом "Зимние фотоистории" – вот что ждет гуляющих по Тверскому бульвару. На стендах разместили работы московских фотографов, художников и анималистов. Мастера творили в рамках проекта "Московский ФотоАрсенал". Работы объединены темой "Зима". Любоваться красотой заснеженной природы может каждый желающий горожанин.

Кто из нас не спускался в метро? А часто ли обращали внимание на тех, кто трудится в столичной подземке? В бродильном цехе центра современного искусства "Винзавод" до 30 декабря работает выставка "Люди метро". Ее основа – фотографии сотрудников Московского метрополитена. Есть здесь снимки обходчиков пути в депо "Свиблово" и кассиры, работающие с автоматами по сортировке монет на станции "Сретенский бульвар".

Запрет на переписку – самое распространенное наказание для заключенных во времена советской власти. Однако, несмотря на жесткие меры, арестованные умудрялись отправлять весточки на волю.

В центре "Мемориал" работает выставка "Право переписки". Все экспонаты на выставке переданы в архив мемориала членами семей репрессированных. То есть все представленные в экспозиции письма в свое время чудом дошли до адресатов.

Почти половина писем написана нелегально. Арестанты прятали письма в пуговицах или в подкладку одежды, выбрасывали листы на железнодорожные пути.

Самые ранние письма, включенные в экспозицию, отправлены в начале 1920-х годов из политизоляторов. Самые поздние датированы 1980-ми годами.

Парки: каток в зоопарке и световое шоу в "Филях"

Фото: M24.ru

Как только морозы в столице окрепнут (ждут отметки – пяти градусов) в Московском зоопарке откроется каток. Залит он на старой территории зоопарка. Сам каток бесплатный, но билет нужен для прохождения на территорию зоосада. То есть можно прогуляться вдоль клеток с животными, а затем отправиться скользить по льду.

С собой нужно взять коньки, так как проката в зоопарке нет.

Кстати, каток на территории зоопарка существовал до революции и был один из самых популярных в Москве.

Световые арт-объекты научат создавать в рамках шоу светографики "Фризлайт" в Филевском парке. Всем желающим выдадут фонарики и фотоаппараты.

Фото: M24.ru

За саундтрек мероприятия отвечает музыкально-танцевальная группа "Кайлаш", играющая музыку на стыке индийской, арабской и персидской культур. Также на фестивале выступит французское джаз-трио "Мюзетт".

Шоу с мастер-классом пройдет 26 декабря.

Рождество можно отметить в парке искусств МУЗЕОН, где 7 января организуют сказочное мультимедийное пространство с настоящим вертепом, новогодними мастерскими, театральной анимацией и буфетом, оформленным в духе европейских ярмарок.

В этот день на парковой сцене известные актеры МХТ имени Чехова будут читать рождественские стихи Бродского, Есенина и Мандельштама. Выступление актеров запланировано в сопровождении живой музыки.

В конце вечера каждый сможет присоединиться к пению с бенгальскими огнями и мерцающими фонариками в руках.

Литературно-музыкальное рождество в МУЗЕОНе начнется в 13.00 и завершится в 16.00.

Также в МУЗЕОНе установили световые качели и елку в форме московской высотки.

Кино: комедии и фильмы для гурманов

Фото: M24.ru

С 24 декабря по 8 января бесплатно посмотреть кино можно в кинотеатрах "Космос", "Спутник", "Сатурн", "Тула", "Факел", "Звезда" и в музее-усадьбе "Коломенское".

Там пройдет фестиваль "Кинозима". В программе – фильмы для гурманов и кинокомедии.

Большая подборка программ сделана и для семейной аудитории: блок "Киносказки" включает в себя кино и мультфильмы для детей и их родителей. Впервые "Московское кино" организует масштабную программу для самых маленьких зрителей (от 2 до 4 лет): получасовые сеансы коротких мультфильмов, а также мастер-классы и игровые программы, рассчитанные на детей этого возраста.

Традиционно, в рамках "Кинозимы" будут показаны лучшие отечественные картины минувшего года. Расписание можно посмотреть на сайте "Кинозимы".

Искусство и наука

Фото: M24.ru

В "Манеже" открылось Научное кафе. За чашкой кофе там собираются ученые физики, биологи, психологи и обычные москвичи, которым интересна наука. В кафе дежурит стендап-комик. Его задача - наладить общение мира людей с миром науки и сформулировать вопросы таким образом, чтобы ответы звучали просто и понятно даже для неподготовленного слушателя.

В музее современного искусства "Гараж" работает библиотека с литературой, посвященной истории и теории мирового и российского современного искусства

Под одной крышей собрана крупнейшая в России коллекция книг и журналов, насчитывающая более 15 000 единиц хранения. Посетители найдут в библиотеке монографии ведущих искусствоведов, каталоги групповых выставок и музейных коллекций, книги о художниках, журналы о современном искусстве и архитектуре, издания по теории культуры, фотографии, дизайну и философии.

Время работы библиотеки: со вторника по пятницу с 13.00 до 21.00; по субботам с 12.00 до 20.00. Воскресенье и понедельник - выходные дни.

Развлечения

Фото: M24.ru

В парке искусств МУЗЕОН 3 января будет весело. Там организуют шуточные бои носорогов.

Участникам битвы выдадут картонные костюмы. Победит тот, кто сможет вытолкнуть соперника за пределы импровизированного ринга.

К участию в носороговых боях допустят только после того, как "носороги" пробегут специальную гоночную дистанцию. Бежать следует вооружившись картонным рогом.

Носороговые бои пройдут с 13.00 до 16.00.