Фильмы Тима Бертона покажут в кинотеатре "Пионер"

Фото: пресс-служба кинотеатра "Пионер"

На большом экране кинотеатра "Пионер" в рамках уик-энда Тима Бертона покажут фильмы "Бэтмен" и "Бэтмен возвращается".

"На рубеже 1980–90-х эти студийные блокбастеры, основанные на комиксе-нуаре Боба Кейна, раскрыли весь талант и фантазию готического сказочника — тогда еще тридцатиоднолетнего Тима Бертона. И до сих пор они остаются лучшими фильмами всей франшизы про Бэтмена", - сообщили организаторы кинопоказов.

Зрителей ждет встреча с Бэтменом (Майкл Китон), Джокером (Джек Николсон), Женщиной-кошкой (Мишель Пфайфер), Человеком-пингвином (Дэнни ДеВито).

Добавим, что картины "Бэтмен" (1989) и "Бэтмен возвращается" (1992) повлияли на популярность в Голливуде фильмов о супергероях.

Фильмы будут транслировать на английском языке с русскими субтитрами. Показы состоятся 16 и 17 января.

Показы приурочены к выходу в прокат новой картины Бертона "Большие глаза".