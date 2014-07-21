Спектакли Театра на Таганке будут идти на временных сценах

Фото: ИТАР-ТАСС

На временных площадках откроется новый сезон Театра на Таганке. Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на директора театра Владимира Флейшера, дополнительные сцены театру пришлось искать, потому что в главном здании пройдет реконструкция. Известно, что временных площадок для спектаклей будет как минимум две, но их адреса Флейшер не уточнил, поскольку договоры с ними еще не подписаны.

Информации о том, как долго продлится ремонт основной сцены знаменитого театра, еще нет, хотя директор выразил надежду, что работы будут продолжаться не дольше года. Как уже сообщало издание М24.ru, сейчас проходит конкурс на проект реставрации здания, заявки от участников принимаются до 7 августа. Только после завершения конкурса станут известны сроки начала и завершения реставрационных работ.

Принципиальных изменений здание Театра на Таганке, которое является историческим памятником, не претерпит. По словам Владимира Флейшера, ремонтные работы стоимостью до 160 миллионов рублей будут направлены в первую очередь на техническое переоснащение сцены и общественных зон.