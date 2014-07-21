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Новости культурного мира

21 июля 2014, 16:38

Спектакли Театра на Таганке будут идти на временных сценах

Театр на Таганке Юрий Любимов Владимир Флейшер

Фото: ИТАР-ТАСС

На временных площадках откроется новый сезон Театра на Таганке. Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на директора театра Владимира Флейшера, дополнительные сцены театру пришлось искать, потому что в главном здании пройдет реконструкция. Известно, что временных площадок для спектаклей будет как минимум две, но их адреса Флейшер не уточнил, поскольку договоры с ними еще не подписаны.

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Информации о том, как долго продлится ремонт основной сцены знаменитого театра, еще нет, хотя директор выразил надежду, что работы будут продолжаться не дольше года. Как уже сообщало издание М24.ru, сейчас проходит конкурс на проект реставрации здания, заявки от участников принимаются до 7 августа. Только после завершения конкурса станут известны сроки начала и завершения реставрационных работ.

Принципиальных изменений здание Театра на Таганке, которое является историческим памятником, не претерпит. По словам Владимира Флейшера, ремонтные работы стоимостью до 160 миллионов рублей будут направлены в первую очередь на техническое переоснащение сцены и общественных зон.

Театр на Таганке

Театр на Таганке зачастую привлекал внимание общественности не по причине своей творческой деятельности, а из-за череды скандалов между актерской труппой и руководством. "Скандальная история" театра началась еще в 1984 году, когда художественный руководитель (и преобразователь малоизвестного Театра драмы и комедии в знаменитую "Таганку") Юрий Любимов за критику культурной политики СССР был лишен поста и гражданства.

История продолжилась в 1992 году, когда вернувшийся Юрий Любимов уволил из театра Николая Губенко, что привело к расколу труппы и появлению "Содружества актеров Таганки" под руководством Губенко.

Позже, уже в 2011 году, Любимов вновь покинул свой театр – по собственной воле, из-за конфликта с труппой. Актеры отказались выступать, пока им не выплатят причитающиеся деньги, что худрук счел личным оскорблением. В результате новым руководителем Театра на Таганке на два года стал актер Валерий Золотухин. Когда в 2013 году он покинул этот пост по состоянию здоровья, актеры обратились к Любимову с просьбой вновь возглавить театр, однако обиженный режиссер отказался возвращаться, пока перед ним не извинятся.

Новым директором Театра на Таганке стал Владимир Флейшер, ранее возглавлявший Центр имени Мейерхольда. Последний скандал Таганки связан уже с этим руководителем: в марте 2014 года представители театра отправили жалобу в Совет Федерации: по их мнению, театр превратился в оплот политической оппозиции, пропагандирующей со сцены свои взгляды. В то же время сенатор Олег Пантелеев обвинил театр в пропаганде насилия и аморального образа жизни.

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