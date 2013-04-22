Театр Луны впервые в России поставил "Антракт" по пьесе Марданя

Фото: lunatheatre.ru

Театр Луны 8 и 28 мая представит зрителям премьеру спектакля "Антракт" режиссера Натальи Когут.

Пьеса, которая легла в основу, в 2007 году вошла в семерку лучших пьес на Всероссийском драматургическом конкурсе "Действующие лица".

Главный герой - режиссер, который после многих лет работы возвращается в родной маленький городок, чтобы поставить скандальную пьесу "Монологи вагины".

Однако привлекла на малую родину его вовсе не пьеса, а ностальгия по старым друзьям и когда-то любимым женщинам.

Пьесу "Антракт" написал одесский драматург Александр Мардань. В России спектакль по ней поставлен впервые.

В главных ролях: заслуженный артист России Михаил Полосухин, почетный деятель искусств гМосквы Владимир Тягичев, заслуженная артистка Ингушетии Ирина Чипиженко и другие.