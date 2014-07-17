В "Сокольниках" пройдет бесплатное занятие английским языком

Фото: M24.Ru

В парке "Сокольники" пройдет бесплатное занятие английским языком на свежем воздухе.

Занятие построено так, что принять участие смогут все желающие. Желательно иметь хотя бы минимальный опыт изучения языка. Школьных знаний будет достаточно, сообщают организаторы – компания EF English First.

Чтобы принять участие в мероприятии, нужно зарегистрироваться на сайте компании.

Занятие состоится 19 июля в 16.00 на Солнечной поляне.

Если в день мероприятия будет дождь, о его отмене участникам сообщат по Email.