Задержаны трое подозреваемых в налете на дом в подмосковном Нахабино

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Трое подозреваемых в разбойном нападении на дом предпринимателей в Красногорском районе Подмосковья задержаны. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области. Двое задержаны на границе России с Республикой Беларусь, третий - в Москве.

Инцидент произошёл вечером 2 февраля. Неизвестные в масках напали на мужчину и его супругу, и угрожая ножами отобрали у них полтора миллиона рублей. Потом преступники проникли в гостевой дом, ударили по голове дочь предпринимателя, а её муж, оказывая грабителям сопротивление, выхватил нож и нанёс ответные удары, убив двоих грабителей.

Подозреваемый, задержанный в московском регионе уже дал признательные показания, сообщив, что в ограблении принимали участие восемь человек, из которых шестеро непосредственно заходили в дом, двое других выполняли функцию водителей.

К месту преступления злоумышленники приехали на двух машинах, из которых вышли вдали от дома, так, чтобы автомобили не попали под камеры видеонаблюдения, а также не были замечены соседями. На вопрос о том, почему был выбран именно этот дом, задержанный ответить не смог, поскольку выполнял лишь функцию водителя.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.