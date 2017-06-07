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События

07 июня 2017, 14:05

МИД заявил о нарушении международного права после удара коалиции США в Сирии

Сирия МИД власть жизнь в мире

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что удар коалиции США по проправительственным силам Сирии нарушает международное право, сообщает "Интерфакс".

Рябков отметил, что мотивы авиаударов 18 мая и 6 июня, которые привело командование Вооруженных сил США, "сомнительны".

"Хотя бы по той причине, что, насколько мы понимаем, те военизированные структуры, по которым был нанесен удар, не представляли никакой военной угрозы для сил, возглавляемой США антиигиловской коалиции", – сказал замминистра.

По мнению Рябкова, США пытаются установить режим зон безопасности в том ключе, который устраивает их. При этом Москва предлагала Вашингтону согласовать зоны деэскалации в Сирии.

"Но пока продолжаем работу, реакция Вашингтона недостаточно конструктивна на эти идеи", - прокомментировал замглавы МИД.

Он добавил, что удар 6 июня имеет негативный эффект и на ситуацию "на земле", и на политические аспекты развития ситуации в Сирии и вокруг нее.

Проправительственные войска в Сирии подверглись удару ВВС контртеррористической коалиции 6 июня. Атаку произвели внутри обозначенной зоны деэскалации на юге страны.

Коалиция уничтожила два артиллерийских орудия, ПВО и подбила танк проправительственных сил в Сирии. В результате два военнослужащих сирийской армии погибли, более 15 человек получили ранения.

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