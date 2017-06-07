МИД заявил о нарушении международного права после удара коалиции США в Сирии

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что удар коалиции США по проправительственным силам Сирии нарушает международное право, сообщает "Интерфакс".

Рябков отметил, что мотивы авиаударов 18 мая и 6 июня, которые привело командование Вооруженных сил США, "сомнительны".

"Хотя бы по той причине, что, насколько мы понимаем, те военизированные структуры, по которым был нанесен удар, не представляли никакой военной угрозы для сил, возглавляемой США антиигиловской коалиции", – сказал замминистра.

По мнению Рябкова, США пытаются установить режим зон безопасности в том ключе, который устраивает их. При этом Москва предлагала Вашингтону согласовать зоны деэскалации в Сирии.

"Но пока продолжаем работу, реакция Вашингтона недостаточно конструктивна на эти идеи", - прокомментировал замглавы МИД.

Он добавил, что удар 6 июня имеет негативный эффект и на ситуацию "на земле", и на политические аспекты развития ситуации в Сирии и вокруг нее.