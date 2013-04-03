"Аэрофлот" собирается подать в суд на Леонида Якубовича

Леонид Якубович устроил скандал в московском аэропорту

Компания "Аэрофлот" рассматривает вопрос подачи судебного иска в отношении Леонида Якубовича.

Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево еще в марте, однако известность получил в начале апреля. Ведущий программы "Поле чудес" устроил скандал в связи с многочасовой задержкой вылета.

Рейс во вьетнамский Хошимин переносили несколько раз. По словам очевидцев, даже после четырех часов ожидания людям не объяснили причину задержки и не выдали положенную в такой ситуации воду.

Леонид Якубович, оказавшийся в числе недовольных пассажиров, потребовал у представителей "Аэрофлота" документ с объяснением причин переноса рейса. При этом шоумен использовал оскорбительные выражения. Вскоре после вмешательства телеведущего была объявлена долгожданная посадка.

В свою очередь "Аэрофлот" в своем аккаунте в Twitter назвал поведение телеведущего хамским.

"В настоящее время наши юристы прорабатывают данный вопрос. Мы рассматриваем возможность подачи судебного иска", – заявила компания.