В Сергиевом Посаде пропал преподаватель Гарварда

27 июля в Сергиево-Посадском районе Московской области пропал преподаватель Гарварда Игнатий Лещинер. В четыре часа утра его автомобиль был найден, припаркованным на обочине между 54 и 55 километрами Ярославского шоссе

В пятницу, 27 июля, в Сергиево-Посадском районе Московской области пропал преподаватель Гарварда Игнатий Лещинер.

В одиннадцать вечера Лещинер возвращался по Ярославскому шоссе из Сергиева Посада в Москву. Утром в субботу он должен был улететь из столицы в США. В четыре часа утра его автомобиль был найден, припаркованным на обочине между 54 и 55 километрами Ярославского шоссе.

Сотового телефона у Лещинера с собой не было, он оставил его в Сергиевом Посаде. Поисковая собака потеряла след в 40 километрах от места, где нашли автомобиль – рядом с болотами. На следующий день продавщица на рынке сообщила, что видела похожего мужчину с двумя девушками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На данный момент поисками мужчины занимается полиция и добровольцы из поисковой организации «Лиза Алерт».

Приметы молодого человека: рост – 180 см, худощавое телосложение, волосы темные, глаза карие, носит короткую бороду и небольшие усы. Был одет в темно-синие джинсы, черные ботинки и рубашку с длинным рукавом в мелкую бело-сине-зеленую клетку.