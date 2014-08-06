Про музыку: автор книги о Курехине встретится с читателями

Великого музыканта, композитора и актера Сергея Курехина вспомнят 7 августа в Еврейском музее. Автор книги "Сергей Курехин. Безумная механика русского рока" Александр Кушнир встретится с читателями. Лекция посвящена 60-летию с дня рождения Курехина. Сетевое издание m24.ru проведет прямую трансляцию лекции.
Кушнир расскажет о жизни, творчестве и трагической смерти гения и основателя легендарной "Поп-механики" и прочтет фрагменты книги, не вошедшие в издание (которое, кстати, получило премию "Степной волк 2014" в номинации "Лучшая книга"), а также раскроет малоизвестные факты из биографии композитора.
Посетители лекции увидят отрывки из английских документальных фильмов Comrades и Divine Madness, совместных выступлений Капитана-Курехина и Бориса Гребенщикова, а также репортаж с пресс-конференции 1995 года с участием Курехина, Тимура Новикова, Эдуарда Лимонова.
- Когда: 7 августа в 20.00
- Кто: Александр Кушнир
- О чем: о жизни и творчестве Сергея Курехина
- Кому смотреть: всем, кто интересуется историей музыки
Начало трансляции в 20.00. Запись будет выложена на сайте в ближайшие дни.<iframe frameborder="0" style="width: 540px; height: 380px;" src="http://player.rutv.ru/iframe/live/id/35078/start_zoom/true/showZoomBtn/true/"></iframe>
История вопроса: Сергей КурехинСергей Курехин - музыкант, композитор и актер, основатель группы "Поп-механика". В музыку Курехин пришел как рок-пианист – в период с 1971-го по 1977 год выступал с группами "Пост", "Большой железный колокол" и "Гольфстрим". Затем увлекся джазом и выступал на крупнейших фестивалях страны. 14 апреля 1984 года Курехин создал "Популярную механику" – самый известный его проект, в который вошли участники групп "Аквариум", "Кино", "Странные игры", "АукцЫон" и другие. Оркестр Курехина объехал всю страну, а затем выступал и за рубежом. Иногда в него входило около 300 человек. Также артист выступал с сольными программами, писал музыку к спектаклям и фильмам.
Сергей Курехин скончался в возрасте 42 лет после двух месяцев тяжелой и редкой болезни сердца.
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