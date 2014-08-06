Про музыку: автор книги о Курехине встретится с читателями

16 июня исполняется 60 лет со дня рождения Сергея Курехина

Великого музыканта, композитора и актера Сергея Курехина вспомнят 7 августа в Еврейском музее. Автор книги "Сергей Курехин. Безумная механика русского рока" Александр Кушнир встретится с читателями. Лекция посвящена 60-летию с дня рождения Курехина. Сетевое издание m24.ru проведет прямую трансляцию лекции.

Кушнир расскажет о жизни, творчестве и трагической смерти гения и основателя легендарной "Поп-механики" и прочтет фрагменты книги, не вошедшие в издание (которое, кстати, получило премию "Степной волк 2014" в номинации "Лучшая книга"), а также раскроет малоизвестные факты из биографии композитора.

Посетители лекции увидят отрывки из английских документальных фильмов Comrades и Divine Madness, совместных выступлений Капитана-Курехина и Бориса Гребенщикова, а также репортаж с пресс-конференции 1995 года с участием Курехина, Тимура Новикова, Эдуарда Лимонова.

Когда: 7 августа в 20.00

7 августа в 20.00 Кто: Александр Кушнир

Александр Кушнир О чем: о жизни и творчестве Сергея Курехина

о жизни и творчестве Сергея Курехина Кому смотреть: всем, кто интересуется историей музыки



Начало трансляции в 20.00. Запись будет выложена на сайте в ближайшие дни.