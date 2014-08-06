Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

​Смотреть онлайн на m24.ru

06 августа 2014, 15:13

Про музыку: автор книги о Курехине встретится с читателями

Сергей Курехин биографии Александр Кушнир смотреть онлайн на m24.ru

16 июня исполняется 60 лет со дня рождения Сергея Курехина

Великого музыканта, композитора и актера Сергея Курехина вспомнят 7 августа в Еврейском музее. Автор книги "Сергей Курехин. Безумная механика русского рока" Александр Кушнир встретится с читателями. Лекция посвящена 60-летию с дня рождения Курехина. Сетевое издание m24.ru проведет прямую трансляцию лекции.

Ссылки по теме

Кушнир расскажет о жизни, творчестве и трагической смерти гения и основателя легендарной "Поп-механики" и прочтет фрагменты книги, не вошедшие в издание (которое, кстати, получило премию "Степной волк 2014" в номинации "Лучшая книга"), а также раскроет малоизвестные факты из биографии композитора.

Посетители лекции увидят отрывки из английских документальных фильмов Comrades и Divine Madness, совместных выступлений Капитана-Курехина и Бориса Гребенщикова, а также репортаж с пресс-конференции 1995 года с участием Курехина, Тимура Новикова, Эдуарда Лимонова.

  • Когда: 7 августа в 20.00
  • Кто: Александр Кушнир
  • О чем: о жизни и творчестве Сергея Курехина
  • Кому смотреть: всем, кто интересуется историей музыки

Начало трансляции в 20.00. Запись будет выложена на сайте в ближайшие дни.

<iframe frameborder="0" style="width: 540px; height: 380px;" src="http://player.rutv.ru/iframe/live/id/35078/start_zoom/true/showZoomBtn/true/"></iframe>

История вопроса: Сергей Курехин

Сергей Курехин - музыкант, композитор и актер, основатель группы "Поп-механика". В музыку Курехин пришел как рок-пианист – в период с 1971-го по 1977 год выступал с группами "Пост", "Большой железный колокол" и "Гольфстрим". Затем увлекся джазом и выступал на крупнейших фестивалях страны. 14 апреля 1984 года Курехин создал "Популярную механику" – самый известный его проект, в который вошли участники групп "Аквариум", "Кино", "Странные игры", "АукцЫон" и другие. Оркестр Курехина объехал всю страну, а затем выступал и за рубежом. Иногда в него входило около 300 человек. Также артист выступал с сольными программами, писал музыку к спектаклям и фильмам.

Сергей Курехин скончался в возрасте 42 лет после двух месяцев тяжелой и редкой болезни сердца.

Сайты по теме

Сюжет: Лекции на M24.ru: смотрите скоро

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать