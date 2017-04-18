Форма поиска по сайту

18 апреля 2017, 10:34

В мире

Пенс заявил о "суровом" положении Японии из-за провокаций КНДР

Фото: AP/Lee Jin-man

Вице-президент США Майкл Пенс считает, что из-за провокаций со стороны Северной Кореи Япония пребывает в крайне сложной ситуации. Такое заявление Пенс сделал во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, передает агентство Kyodo.

По словам Пенса, правительство США понимает, в какие суровые условия поставили Японию провокационные действия КНДР. Политик также упомянул о принципе "достижения мира путем силы", согласно которому необходимо оказывать давление на власти Северной Кореи, тем самым склоняя их к диалогу.

Ранее, посещая демилитаризованную зону на границе Северной и Южной Кореи, Майкл Пенс заявил о том, что стратегическое терпение США по отношению к КНДР подошло к концу.

Отношения между КНДР, Южной Кореей и США обострились после северокорейских ракетных испытаний. США перебросили в регион ударную группу во главе с авианосцем "Карл Винсон". Ожидается, что в ближайшие дни в Японском море появятся три американских авианосца.

