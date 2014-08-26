На Киевском вокзале задержана незаконная партия мяса из Украины

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Сотрудники Россельхознадзора задержали на Киевском вокзале партию мяса весом 1,3 тонны из Украины, передает пресс-служба ведомства.

Товар перевозился без разрешения на ввоз, ветеринарных документов и с нарушением температурного режима. Кроме того, часть продукции не проходила ветеринарно-санитарную экспертизу. Весь товар отправили на утилизацию.

Напомним, с 1 августа в Россию запрещено ввозить подсолнечник, кукурузную крупу, соевые бобы и шрот (концентрированный корм) из Украины. Кроме того, с 28 июля в Россию запрещено ввозить оттуда молочную продукцию.