Спецборт МЧС с мобильной лабораторией вылетел из Подмосковья в Гвинею

Фото: rospotrebnadzor.ru

С подмосковного аэродрома Раменское в пятницу, 22 августа, в Гвинею вылетел спецборт МЧС. ИЛ-76 доставит в страну мобильный комплекс, который поможет в борьбе с лихорадкой Эбола, сообщает телеканал "Москва 24".

О помощи Россию попросили сами власти африканского государства. Лаборатория, которую направил в Гвинейскую Республику Роспотребнадзор, оборудована на базе КАМАЗ, она имеет все необходимое для экспресс-диагностики лихорадки Эбола и других опасных инфекционных заболеваний.

Как ранее сообщал M24.ru, в связи с распространением в мире вируса лихорадки Эбола Роспотребнадзор, кроме того, выпустил ряд рекомендаций по профилактике и контролю этой инфекции.

Также в Гвинею отправятся российские медики - они вместе с учеными из других стран будут работать над созданием нового препарата от лихорадки Эбола. Предполагается, что всего в Африку для борьбы с лихорадкой отправятся 8 российских вирусологов с необходимым оборудованием.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на сегодняшний день вирус лихорадки Эбола диагностирован у двух тысяч пациентов, более одной тысячи человек погибли. В центральной и западной Африке вспышка лихорадки началась в феврале.

В настоящее время вирус Эбола объявлен угрозой международного значения. Все государства, в которых зафиксированы случаи заражения лихорадкой, должны ввести режим ЧП, однако вводить ограничения на международные поездки и торговлю ВОЗ пока не рекомендует.

Лихорадка Эбола - острое вирусное заболевание с уровнем смертности до 90%. Болезнь начинается с сильной слабости, головной боли, ангины, болей в мышцах, животе, диареи. После чего появляются сухой кашель и колющие боли в грудной клетке, развиваются признаки обезвоживания. - острое вирусное заболевание с уровнем смертности до 90%. Болезнь начинается с сильной слабости, головной боли, ангины, болей в мышцах, животе, диареи. После чего появляются сухой кашель и колющие боли в грудной клетке, развиваются признаки обезвоживания. Передача инфекции происходит при прямом контакте с кровью, жидкостями тела и тканями зараженных, а также при укусах комаров и воздушно-капельным путем. Для защиты от заболевания рекомендуется использовать средства от укусов комаров, не оставлять открытых участков на теле, закрывать сетками окна и двери в домах.





Столичные аэропорты усилили санитарный контроль из-за эпидемии лихорадки Эбола. Так, в Домодедове измеряют температуру пассажирам, прибывающих из стран Африки. Кроме того, в аэропорту провели ревизию оборудования медслужбы. Санитарный контроль усилен и во Внукове - несмотря на то что аэропорт не осуществляет прямое сообщение с африканским континентом.