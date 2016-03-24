РЖД обучила 100 машинистов для работы на Малом кольце МЖД

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

РЖД обучает машинистов и их помощников для работы на электропоездах "Ласточка", которые будут курсировать по Малому кольцу Московской железной дороги, сообщает пресс-служба компании.

В настоящее время уже завершена подготовка 100 сотрудников, еще 50 человек проходят обучение. Всего учебные курсы должны пройти 320 сотрудников локомотивных бригад. Они проходят как теоретическую подготовку, так и практические занятия.

По итогам обучения проводится экзамен, в ходе которого оцениваются полученные теоретические знания и практические навыки. Набор локомотивных бригад для работы на МКЖД продолжается. При отборе кандидатов учитывается образование, опыт, класс квалификации машинистов и помощников машинистов.

Напомним, Московская кольцевая железная дорога будет работать как наземная линия метро. Она свяжет районы города и поспособствует развитию территорий, прилегающих к ТПУ.

В тестовом режиме движение по Малому кольцу планируют пустить в апреле 2016 года, а полностью железная дорога откроется для пассажиров 2 сентября. Ее протяженность составит 54 километров. По ней будут курсировать 130 пар поездов с интервалом 5-6 минут в часы пик. Весь планируется оснастить энергосберегающим электрооборудованием.