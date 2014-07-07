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Ж/Д и вокзалы

07 июля 2014, 15:09

РЖД временно изменит график двух международных поездов

РЖД изменение расписания международные поезда ж/д и вокзалы

Фото: ИТАР-ТАСС

РЖД временно изменит график поездов Москва-Будапешт и Москва-Париж в связи с ремонтными работами на территории Венгрии и Франции, сообщает пресс-служба компании.

Так, фирменный поезд Москва – Будапешт "Тисса" с 17 июля по 23 августа будет прибывать в венгерскую столицу в 11.15, то есть на 5 минут раньше прежнего расписания. Обратно в Москву с 19 июля по 25 августа поезд будет отправляться на час раньше, чем обычно - в 17.40. Также изменится время промежуточных остановок на территории Венгрии.

Что касается поезда, поезда Москва – Париж, то с 26 августа он будет курсировать маршрутом через участок Страсбург – Кель. Уточняется, что его расписание по территории Германии и Польши будет сообщено дополнительно.

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Поезд Париж – Москва 28 августа, 1, 2, 3 и 4 сентября будет отправляться из французской столицы на час раньше графика – в 07:28 (вместо 08:28) и следовать измененным маршрутом через станцию Форбак (вместо станции Кель) без остановки на станции Страсбург. А 8, 9 и 10 сентября поезд будет отправляться из Парижа на 24 минуты раньше графика – в 08:04.

С 30 августа, за исключением указанных дат, поезд будет отправляться из Парижа обычным расписанием в 08:28 и курсировать через участок Страсбург – Кель.

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