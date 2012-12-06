РЖД планирует сократить число плацкартных вагонов

Фото: ИТАР-ТАСС

Компания "Российские железные дороги" планирует сократить число плацкартных вагонов из-за повышения цен на билеты. Об этом сообщил президент компании Владимир Якунин.

"Мы сегодня согласуем с некоторыми субъектами Федерации вопросы о сокращении количества плацкартных вагонов и пассажирских поездов. Естественно, мы будем делать это крайне осторожно, несмотря на то, что все основания у нас есть", - сказал глава РЖД.

По словам Якунина, РЖД будут пытаться сглаживать рост тарифов в плацкарте на 20% за счет гибкой схемы изменения тарифа по сезону, сообщает РИА Новости.

Как отмечал ранее Якунин, рост стоимости плацкартного места в поезде дальнего следования на 20% может привести к оттоку пассажиров. Согласно опросу, большинство пассажиров считает рост цены для себя критичным.

Государство, являющееся владельцем компании, устанавливает цены на проезд ниже экономически обоснованного уровня, и недостающую часть компенсирует перевозчику в виде субсидий.

"РЖД" заявляет, что выделенных 14,8 миллиарда рублей не хватит, и требует 36 миллиардов. Это и стало причиной разногласий по вопросу увеличения тарифов. Ранее федеральная служба по тарифам заложила увеличение стоимости проезда на 10%, но недостающая сумма не будет выделяться из бюджета.