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Музыка

21 июля 2014, 11:52

В новом альбоме Моррисси критикует правительство и людей

Поп вегетарианцы классики музыка Стивен Патрик Моррисси

"Афиша": Вышел новый альбом Моррисcи

В свет вышел новый альбом британского музыканта Моррисcи World Peace Is None of Your Business. Стивен Патрик Моррисси, экс-лидер группы The Smiths выступал в России однажды, при этом на западе он считается живым классиком.

Стивен Патрик вместо того, чтобы снимать клипы, рассказывает слушателям тексты своих песен. Все они показывают неприглядную подноготную нашей с вами жизни, жизни маленького и никчемного человека. Основная идея десятого по счету сольного альбома примерно такова: "Мир во всем мире вас совершенно не касается, не суйте свой нос в эти дела. Богатые должны зарабатывать деньги и становиться еще богаче, а бедные – оставаться бедными. Вот зачем нужны мировые правительства. И ты, бедный дурачок, каждый раз, когда голосуешь, поддерживаешь этот процесс".

Журнал New Musical Express поставил Моррисси в списки самых влиятельных поп-музыкантов в истории на первое место, выше The Beatles. Журнал NME назвал музыканта "одним из самых влиятельных артистов всех времен".

Сейчас Моррисси не просто поп-звезда - он выступал с большим концертом на вручении Нобелевской премии мира 2013 года, а в чарты попали не только его пластинки, но и автобиография. Книга была издана в серии Penguin Classic, то есть артиста причислили к классикам еще при жизни.

Стоит отметить, что Моррисси - убежденный вегетарианец, и в декабре 2011 года был назван человеком года по версии Международной организации по охране прав животных PETA.


Заказать альбом можно здесь.

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