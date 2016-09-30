Форма поиска по сайту

30 сентября 2016, 10:20

Общество

Шоколадную фабрику и "Кружечный клуб" отыщут на бесплатной экскурсии

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Экскурсия по столичному району Садовники состоится 30 сентября. Об этом сообщает портал moscowwalking.

Название местности происходит из давних времен: территорию напротив Кремля весной при разливах реки часто затапливало. Здесь решили разбить Государев сад и поселить садовников. Но в 1701 году пожар уничтожил сад, площадь начали застраивать, а название сохранилось.

Спустя время здесь выросли Московский речной яхт-клуб, фабрика Товарищества Эйнем, а затем был построен и печально известный Дом на набережной.

О месте, ставшем знаковым для истории Москвы, расскажет экскурсовод Ирина Вишнякова. Гости узнают, что такое "Кружечный двор" и как Петр Первый боролся с пьянством, где был построен первый звуковой кинотеатр в Москве, а также увидят Храм Николая Чудотворца.

Прогулка бесплатная, необходима предварительная запись.

Место: м. "Кропоткинская" с обратной стороны Храма Христа Спасителя (со стороны Патриаршего моста)

Время: 30 сентября, 15:00

