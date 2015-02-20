Азбука автомобилиста: как жить с машиной в городе

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Автомобилистам приходится постоянно держать в голове тонну информации: правила дорожного движения, правила этикета, перекрытия дорог, плата за парковку и проезд, эвакуация. M24.ru решил облегчить жизнь водителей и составили для них азбуку. Сколько букв, столько и правил. Ну или почти.



А. Автобусы

Автомобилисты должны уступать автобусам и троллейбусам, отъезжающим от остановки. Кроме того, для общественного транспорта организованы выделенные полосы.

Б. Буксировка

Если автомобиль сломался, а вы не хотите вызывать эвакуатор, то можно использовать буксировку, то есть прицепить неисправную машину, к исправной. При этом за рулем обоих автомобилей должны быть водители. Автомобили с неисправными тормозами и рулевым управлением можно буксировать только методом частичной погрузки. Буксировка мотоциклов запрещена.

В. Выделенки

Ездить по полосе для общественного транспорта обычным машинам запрещено, правда, "выделенки" работают только по будним дням, а в выходные доступны для всех. Размер штрафа за такое нарушение составит три тысячи рублей. Но если появляется прерывистая разметка, то на нее можно перестроиться перед поворотом. Еще на полосу можно заехать, чтобы высадить и посадить пассажиров, но только если это не помешает движению общественного транспорта.

Карту и список выделенных полос можно посмотреть здесь, а все новости о них – здесь.

Г. ГИБДД

Решили получить права? Купили машину? Нужны номера? Нарушили правила? Попали в ДТП? Угнали автомобиль? Заметили нарушителя? Все верно, ГИБДД становится верным спутником автомобилиста с того самого момента, как он садится за руль. С подробным список услуг инспекции можно ознакомиться по ссылке.

Чтобы обратиться в дежурную часть, надо позвонить по номеру 8 (495) 673-70-70. На сайте ГИБДД можно проверить штрафы, водительское удостоверение и автомобиль, а также просмотреть список легальных автошкол, оставить обращение и даже совершить виртуальную прогулку по музею ГИБДД.

Д. Дети

Детей до 1-1,5 лет можно перевозить в автоколыбели или автолюльке, их устанавливают на переднем сидении против хода движения, а детей до 12 лет – в автокреслах. В противном случае автомобилистам грозит штраф в три тысячи рублей. Как выбрать автокресло для ребенка, читайте здесь.

"Утро": Детские автокресла предлагают протестировать

Е. Европротокол

Водители могут составить европротокол, то есть оформить ДТП без участия сотрудников ГИБДД, если в аварии не было пострадавших, оба автомобиля застрахованы, не нанесен ущерб дорожному покрытию, столбам и заграждением, а также если оба участника согласны в том, кто стал виновником происшествия.

Для получения выплат по европротоколу, ДТП нужно зафиксировать с помощью видеорегистраторов, которые отражают время и координаты автомобиля, заполнить извещение о происшествии и написать заявление на получение компенсации. Данные с регистратора нужно записать на флеш-карту и в течение пяти дней передать страховщику.

Езда по трамвайным рельсам

Выезжать на трамвайные пути попутного направления можно, если заняты все остальные полосы движения, а также разрешается проезд перед поворотом налево, разворотом и объездом. Исключение – если на дороге установлен знак, разрешающий поворот налево с левой полосы, или предписывающий ехать только прямо. Выезжать на встречные трамвайные пути запрещено даже для объезда препятствия (штраф до 1,5 тысяч рублей). За движение по путям рельсам встречного направления не для объезда препятствия можно лишиться прав на полгода.

Ж. Железнодорожные переезды

Переезжать железную дорогу можно только при разрешающем сигнале светофора, открытом шлагбауме, отсутствии приближающегося поезда и затора. Если машина сломалась на переезде, необходимо высадить пассажиров и послать их вдоль путей подавать сигналы поездам – круговые движения руки (днем - с лоскутом яркой материи или хорошо видимым предметом, ночью – с фонарем). Водитель должен оставаться возле авто и подавать звуковые сигналы тревоги - один длинный и три коротких гудка. Более подробно о технике безопасности на ж/д переездах читайте здесь.

Кстати, в столице в ближайшее время построят 45 новых переездов. Кроме того в городе появятся платные переезды через ж/д пути рядом со станциями Щербинка, Переделкино, Крекшино.

З. Знаки

Согласно ПДД, дорожные знаки имеют приоритет над разметкой. Сейчас их размещают на столбах, на тротуарах и сбоку от дороги, а также над проезжей частью, на ремонтной технике и временных ремонтных конструкциях. Однако в скором времени они появятся и на фасадах столичных зданий.

Среди новых знаков в городе – "Уступи всем, и можно направо", разрешающий поворот на красный свет, а также знаки окончания выделенок, способа и зоны парковки, шуточные парковочные знаки.

Дружественные предупреждения о запрете на парковку установили в Москве

И. Информационные табло

В Москве установлено 144 табло на вылетных магистралях и кольцевых дорогах. Информация об актуальном трафике транслируется с помощью семи тысяч датчиков, установленных на Ленинградском, Можайском, Волоколамском шоссе, на Третьем транспортном и Садовом кольце, а также на МКАД. Информационные табло показывают среднее время в пути до определенной точки на магистрали. К лету в городе поставят еще 50 табло.

Табло на дорогах покажут время в пути

К. Карты

Посмотреть карту города, построить маршрут и отследить пробки можно на M24.ru, выбрав раздел "Мой маршрут" в левой колонке, а также в "Яндекс. Картах" и на Едином транспортном портале. Здесь также отмечены велодорожки, пешеходные зоны, карта парковок и стоянок такси. Портал официально запустили 20 января, до этого он работал в тестовом режиме.

Л. Лишение прав

Лишиться водительских прав можно за 29 нарушений, среди которых езда с поддельными номерами или вовсе без них, вождение в пьяном виде, превышение скорости на 60 км/ч и более, выезд на встречку и другие. При этом восстановить права теперь можно, только сдав теоретический экзамен.

М. Мобильные приложения

Посмотреть данные о пробках, оплатить парковку, пройти тест на знание ПДД и найти попутчиков можно с помощью мобильных приложений для водителей и пешеходов. Подробнее о них читайте здесь.

Масло

Опытные автомобилисты знают: забыв вовремя поменять масло, можно "попасть" на замену двигателя. Эксперты говорят, что менять масло в машине необходимо каждые 10 тысяч километров, а вместе с ним стоит заменить и масляные фильтры. О том, как выбрать подходящее автомобильное масло, читайте здесь.

Н. Нумерация съездов

Год назад на МКАД заработала новая система нумерации съездов по аналогии с километражем. Схема предусматривает нумерацию развязок магистралей с МКАД, начиная с "0 км" (Шоссе Энтузиастов) и далее по возрастающей в направлении "109 км" по часовой стрелке. Нумерация начинается от первого съезда внутренней стороны МКАД. При этом съезды в направлении "центр" обозначаются четными, а в направлении "область" нечетными цифрами. Посмотреть карту нумерации можно здесь. В этом году незадолго до съездов поставят щиты, где будут указаны номера съездов, а также магистраль, на которые они ведут.

Как изменится нумерация съездов с МКАД в 2015 году

О. Оплата проезда

В Московской области платные участки действуют на трех трассах — М1 "Беларусь" и М4 "Дон" и М11 "Москва — Санкт-Петербург". На магистралях установлены пропускные пункты, где можно оплатить проезд наличными, смарт-картой или транспондером. В скором времени платные участки появятся и в столице — на северном дублере Кутузовского проспекта и дублере Калужского шоссе. Придется заплатить за переезд через железнодорожные пути рядом со станциями Щербинка, Переделкино, Крекшино и 50 переездов в области. Подробнее о платных дорогах в городе читайте здесь.

П. Парковки

В городе организовано более шести тысяч парковок на 49 тысяч мест, карту их расположения можно посмотреть здесь. При этом стоянку в центре Москвы, а также внутри ТТК и на 25 улицах за ним необходимо оплатить. Час стоянки внутри Бульварного кольца стоит 80 рублей, а в зоне между Бульварным и Садовым кольцами – 60 рублей. В пределах от внешней границы Садового кольца до ТТК стоимость часа парковки составляет 40 рублей в час. В пределах ММДЦ "Москва Сити" действует прогрессивный тариф - стоимость первых двух часов составляет 80 рублей в час, далее – 130 рублей в час. Местные жители могут парковаться в зоне проекта бесплатно с 20.00 до 8.00 при наличии разрешения.

Оплатить парковку можно с помощью мобильного приложения, а также по SMS, через Qiwi-кошелек или наличными в паркоматах и терминалах Qiwi. Все новости о платных парковках читайте здесь.

ПДД

Следить за изменениями ПДД можно, например, тут. Здесь вы можете оформить подписку на рассылку всех новостей об автомобильном законодательстве. Для удобства можно скачать приложения для смартфона с актуальными правилами дорожного движения и данными о штрафах - так у вас всегда будет возможность проверить себя и сотрудника ГИБДД.

Р. Ремонт дороги и перекрытия

Информацию об ограничениях движения в городе можно найти на сайте Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Зачастую они связаны с ремонтом дорог или массовыми мероприятиями. Также данные об ограничениях собраны в специальном сюжете на M24.ru.

Резидентные разрешения

Для жителей зоны платных парковок действуют резидентные разрешения. Они позволяют бесплатно оставлять машину с 20.00 до 8.00. Разрешения выдаются по принципу: одна квартира – два разрешения, в каждом из них может быть указан только один автомобиль. Для круглосуточной льготной парковки водители должны вносить годовую резидентную плату в размере трех тысяч рублей. Резидентное разрешение можно использовать в пределах того района Москвы, где живет его владелец.

Для получения разрешения необходимо иметь прописку в доме, расположенном в зоне платной парковки, или снимать там жилье по договору социального или служебного найма. Кроме того, владелец машины не должен иметь непогашенных штрафов за нарушение ПДД. Оформить разрешения можно в любом МФЦ города. Подробнее – здесь.

Как получить разрешение на парковку в МФЦ

С. Строящиеся и реконструируемые дороги

Узнать, где и когда появятся новые московские дороги, можно в специальном разделе на сайте Стройкомплекса Москвы. Сейчас в столице ведется строительство и реконструкция 114 дорожных объектов. К 2017 году должны отремонтировать 12 развязок на МКАД, в настоящий момент ведется реконструкция шести вылетных магистралей, строятся три хорды.

"Интервью": Андрей Бочкарев рассказал о строительстве метро и дорог

Т. Тонировка

На верхней части ветрового стекла могут прикрепляться прозрачные цветные пленки. Кроме того, разрешается применять тонированные стекла (кроме зеркальных). Допустимый уровень светопропускания лобового стекла составляет 75%, боковых – 70%, задних – не нормируется. Штраф за неправильную тонировку пока составляет 500 рублей, однако МВД предлагает ужесточить наказание: ввести штраф пять тысяч рублей за повторное нарушение и лишение прав за нарушение правил тонировки в третий раз.

У. Угон

Если вы не обнаружили свой автомобиль в месте, где оставили его в прошлый раз, сначала проверьте, не эвакуировали ли машину. Для этого нужно позвонить по телефону круглосуточной горячей линии АМПП: 8 (495) 539-5454 или набрать 02. Если в списке эвакуированных ваше авто не оказалось, надо обратиться в полицию: позвонить 02 и написать заявление. Также необходимо сообщить об угоне в свою страховую компанию.

Только за первые девять месяцев 2014 года в городе произошло 7,6 тысяч угонов. Самыми угоняемыми машинами стали Mazda 3, Ford Focus, Mitsubishi Lancer, Hyundai Solaris и Kia Rio.

Ф. Фары

Перед началом движения не забывайте включать ближний свет, иначе можно получить штраф в 500 рублей. Дальним светом можно пользоваться за пределами населенных пунктов или на неосвещенных участках дорог. При этом необходимо переключать свет на ближний, если навстречу вам едет машина или водитель попутного автомобиля показывает, что вы мешаете ему дальним светом.

Как защитить машину от кражи фар и что делать, если их сняли, читайте здесь.

Х. Хорошие манеры

Этикет на дороге – дело важное и приятное. Чтобы поблагодарить другого водителя или извиниться перед ним, принято "моргать" аварийкой. Чтобы предупредить других участников движения об инспекторах "в кустах", подмигивают фарами. Если вам мешает дальний свет, покажите это короткими переключениями с ближнего света на дальний. Тот же сигнал можно использовать для предупреждения об обгоне.

Будьте вежливыми и помните, что за рулем соседнего авто может быть новичок. Не стоит пытаться проучить неумелого водителя, создавая аварийные ситуации. Позволяйте встроиться в поток тем автомобилистам, кто завершает обгон.

Ц. Цены

Стоимость проезда по платному участку трассы М1 в обход Одинцова днем составляет 100 рублей для легковых автомобилей (ночью пока бесплатно), на М4 — 30 рублей днем и 10 рулей ночью, на М11 в обход Химок — 300 рублей. Со временем участок от МКАД до Шереметьева хотят выделить в отдельную зону, добраться до аэропорта можно будет за 100 рублей и 10 минут.

Ч. Чрезвычайные ситуации

При ДТП, ослеплении и вынужденной остановке в месте, где стоянка запрещена, необходимо включить аварийную сигнализацию. Кроме того, в случае аварии или поломки водитель должен выставить аварийный знак (треугольник) на расстоянии от 15 метров в населенном пункте и от 30 метров – за городом.

В случае ДТП надо звонить в автоинспекцию. При этом машины всех участников происшествия должны оставаться на месте – если вы решите отъехать в более удобное место, можете нарваться на штраф за изменение картины ДТП. Кроме того, в такое случае инспектору будет сложно оценить, кто прав, а кто виноват в аварии.

Если у автомобиля сломалась система управления или тормозная система, вызовите эвакуатор, обратившись в свою страховую компанию.

Ш. Шины

В этом году в городе вступил технический регламент Таможенного союза, который запрещает использование лысой резины с декабря по февраль. Пока в столице не штрафуют за непереобутые машины, однако уже со следующей зимы могут вступить в силу штрафы в 10 тысяч рублей. Как выбрать зимнюю резину, читайте здесь.

Э. Эвакуация

В Москве действует платная эвакуация автомобилей. Стоимость эвакуации варьируется в зависимости от массы автомобиля – от трех до семи тысяч рублей. Забрать машину могут, если она припаркована не по правилам. Водитель, не обнаруживший свой автомобиль на парковке, может позвонить по телефону круглосуточной горячей линии АМПП: 8 (495) 539-5454 или набрать 02, выяснить, на какую штрафстоянку отвезли автомобиль и нужно ли ехать в ГИБДД, прежде чем ее забрать.

Правила эвакуации автомобиля

Добавим, с лета прошлого года в столице можно оформить подписку на SMS-уведомление об эвакуации. В сообщении будет указан адрес штафстоянки, на которую направили автомобиль, телефон и подразделение ГИБДД или МАДИ. О том, как подписаться на рассылку, читайте здесь.

Кроме того, в Москве разработали памятку по эвакуации для водителей. Посмотреть ее можно здесь.

Я. Ямы

Сообщить о яме на дороге можно в Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ):

С 9.00 до 12.00 по телефону: (499) 264-96-81;

с 17.00 до 8.00 по телефону: (499) 912-16-28.

Также можно обратиться в диспетчерскую департамента ЖКХ по телефону (495) 620-27-60 или оставить жалобу на портале "Наш город"

Ирина Бурмистрова