Утвержден состав горнолыжной сборной России на Олимпиаду в Сочи

Фото: ИТАР-ТАСС

Определен состав сборной России по горным лыжах на Олимпиаду в Сочи. На Играх национальную команду представят девять горнолыжников.

Состав сборной был официально утвержден на совместном заседании коллегии Министерства спорта России и исполкома Олимпийского комитета России, сообщает "Интерфакс".

Женская сборная России: Ксения Алопина, Мария Бедарева, Елена Простина. Запасная - Елена Яковишина.

Мужская сборная России: Александр Глебов, Степан Зуев, Сергей Майтаков, Владислав Новиков, Павел Трихичев, Александр Хорошилов. Запасной - Артем Бородайкин.