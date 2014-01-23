Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января 2014, 18:25

Спорт

Утвержден состав горнолыжной сборной России на Олимпиаду в Сочи

Фото: ИТАР-ТАСС

Определен состав сборной России по горным лыжах на Олимпиаду в Сочи. На Играх национальную команду представят девять горнолыжников.

Состав сборной был официально утвержден на совместном заседании коллегии Министерства спорта России и исполкома Олимпийского комитета России, сообщает "Интерфакс".

Женская сборная России: Ксения Алопина, Мария Бедарева, Елена Простина. Запасная - Елена Яковишина.

Мужская сборная России: Александр Глебов, Степан Зуев, Сергей Майтаков, Владислав Новиков, Павел Трихичев, Александр Хорошилов. Запасной - Артем Бородайкин.

Сюжет: Подготовка к Олимпиаде
Олимпийские игры Олимпиада-2014 горные лыжи

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика