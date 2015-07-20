На Городском блошином рынке впервые откроется букинистический маркет

Фото: facebook.com/events/494123954075765

26 июля в Музее Москвы состоится Девятый городской блошиный рынок, на котором в первый раз откроется букинистический маркет.

Для всех тех, кто любит и ценит книги, коллекционеры и продавцы привезут на маркет как редчайшие старинные издания, так и вполне доступные, выпущенные 20–50 лет назад.

Возможно, книга, которую вы не можете отыскать в библиотеках, появится тут на прилавках.

Гости блошиного рынка также смогут приобрести антикварные и винтажные изделия: посуду, керамику, стекло, украшения, серебро и многое другое.

В Блошином рынке примут участие более 100 профессиональных торговцев антиквариатом (ценные вещи старее 50 лет) и винтажем (ценные и дизайнерские вещи возрастом 20–50 лет), и просто любителей старины – тех, кто будет продавать "домашние богатства".

Для всех, кто придет на мероприятие, организуют беседы с экспертами и мастер-классы, а во дворе музея весь день будет звучать музыка 30–40-х годов, придающая маркету особый колорит.

Напомним, Городской блошиный рынок проводится на территории Музея Москвы каждый месяц. Всякий раз для него выбирается определенная тема. Так, июньский маркет был посвящен субкультуре 80-х, а майский – началу XX века.