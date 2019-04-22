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Общество

22 апреля, 15:28

Мослекторий расскажет об этикете современного человека

Мослекторий общество

Фото из личного архива Татьяны Барановой

20 мая в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция на тему – "Этикет современного человека".

Каждый из нас в той или иной степени считает себя воспитанным. Но при этом все ли правила и нормы общения нам хорошо известны? К примеру, чем наше поведение во время делового ужина должно отличаться от поведения во время романтического свидания, и почему то, что допустимо в отношении близкого человека, совершенно непозволительно в отношении других людей? Как правильно составлять электронные письма, чтобы их читали, а не оставляли без внимания, и что правильнее: сначала написать или сразу звонить? Разобраться в тонкостях делового и светского этикета, а также ответить на другие вопросы поможет преподаватель по современному этикету и деловому протоколу, радиоведущая, член Национальной ассоциации специалистов по протоколу Татьяна Баранова.

Прямую трансляцию смотрите 20 мая в 19:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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