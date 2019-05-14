Мослекторий покажет, как подарить вторую жизнь старым домам

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27 мая в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция по теме – "Новая жизнь старых зданий".

Николай Переслегин – молодой архитектор, который знает цену истории. Он является лауреатом премии Президента за вклад в развитие отечественной архитектуры и сохранение культурного наследия. На счету архитектора десятки восстановленных практически из руин зданий.

Как подарить вторую жизнь старым домам.? Какие объекты вошли в список личных достижений Николая Переслегина? Какое будущее ждет здания, которые только предстоит восстановить? Посетители лекции услышат ответы на эти вопросы, а также узнают о реконструкции, реабилитации и адаптации старых объектов глазами молодого архитектора.

Прямую трансляцию смотрите 27 мая в 19:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.