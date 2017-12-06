Мослекторий покажет, зачем звезды снимаются в рекламе

В столице проходит Международный фестиваль рекламы Red Apple 2017. Профессионалы из разных стран, из разных сфер деятельности объединяются для того, чтобы обменяться идеями, опытом, знаниями и знакомствами на лекциях, мастер-классах и за круглым столом. Мы дарим вам возможность увидеть одну из лекций 7 декабря. Тема – "Звездная помощь: зачем нужны селебрити в рекламе".

Что дает участие знаменитостей в рекламной кампании? В каких случаях привлечение звезды действительно эффективно? Как выбрать подходящую персону и договориться с ней? Какие сложности могут возникнуть в процессе работы? Все, что нужно знать о celebrity-marketing слушатели узнают от Дарьи Архаровой, генерального директора The Marketing Arm.

Прямую трансляцию смотрите 7 декабря в 14:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.