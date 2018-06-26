Москва онлайн покажет, когда столичные парки стали модными

27 июня в Музее современной истории России состоится лекция "История московских парков и садов", которую прочитает москвовед, старший научный сотрудник Музей "Пресня" Денис Ромодин.

Москва всегда могла похвастаться своими садами, парками, скверами и зелеными бульварами. Первые сады в столице появились в начале XIV века при монастырских хозяйствах. С течением времени зеленые цветущие островки стали разбивать при усадьбах и в общедоступных местах. Предназначение этих территорий менялось – вначале это были места лишь для прогулок под ручку, потом появилась мода на спорт и стали строиться спортивные площадки. Сегодня же в парках люди загорают в шезлонгах под музыку, катаются на велосипедах и роликах, сидят в уличных кафешках, занимаются йогой и слушают лекции на самые разные темы, запускают воздушных змеев, танцуют и так далее. Хотите узнать, как развивалось парковое строительство в столице и какими сады станут в будущем? Тогда не пропустите лекцию.



Смотрите 27 июня в 19:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.