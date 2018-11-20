Москва онлайн покажет, какие сервисы преобразят привычные форматы путешествий

Фото: depositphotos/Iakov

21 ноября в рамках 11-й недели российского интернета (Russian Internet Week – RIW 2018) состоится дискуссия – "Travel будущего: как мы будем путешествовать через пять лет. Тренды, проблемы, перспективы".

Речь пойдет о новых сервисах и форматах путешествий, которые подстраиваются под потребности путешественников. Без чего невозможно сейчас представить travel-индустрию и от чего уже отказались? Перед слушателями выступят представители этой отрасли.

Денис Кочнев порассуждает на тему – "Как технологии и инновации влияют на продукт: вызовы и решения". Он перечислит:



Особенности вертикали e-travel.

Новые отраслевые решения: куда двигаются технологии в рамках спецификации отрасли.

Вызовы современности. Устареют ли старые подходы в travel? На что обратить фокус в ближайшие пять лет.

Новые интерфейсы взаимодействия с пользователем.

Вызовы технологий для ОТА и их решение.

С чего начинался проект Aviasales и как он преобразился.

Что такое travel аудитория. Где брать людей и как с ними разговаривать.

На чем можно зарабатывать в Travel.

Как помогать пользователям, партнерам и не терять при этом ни деньги, ни человеческое лицо.

Основы национальной системы бронирования (НСБ).

Роли GDS, OTA, метапоисковиков и агентсткого канала.

Возможности NDS и Direct Access в новой парадигме дистрибуции.

Каковы текущая ситуация и перспективы корпоративного e-travel в России.

Адаптация потребительского сервиса для B2B задач.

OTA и TMC: конкуренты, которые могут стать партнерами.

Что выгоднее: прямые продажи или интернет-посредники.

Какие преимущества у прямых интернет-продаж в немедленной и долгосрочной перспективе.

Когда стоит развивать продажи своего бренд-сайта.

Должны ли цены и скидки быть одинаковыми на сайте и на маркет-плейс.

Как конкурировать с более сильным дистрибутором твоего продукта.

Какие существуют основные тренды 4-го поколения индустриальной революции в сфере travel индустрии.

Как изменится мир путешествий в ближайшие годы, учитывая современные инновационные решения и повсеместное внедрение уникальных технологий.

Как меняется структура дистрибуции travel контента в современных условиях.

Как меняются запросы путешественников и готовы ли к этим изменениям поставщики услуг.