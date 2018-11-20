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20 ноября, 13:39

Москва онлайн покажет, какие сервисы преобразят привычные форматы путешествий

Москва онлайн путешествия

Фото: depositphotos/Iakov

21 ноября в рамках 11-й недели российского интернета (Russian Internet Week – RIW 2018) состоится дискуссия – "Travel будущего: как мы будем путешествовать через пять лет. Тренды, проблемы, перспективы".

Речь пойдет о новых сервисах и форматах путешествий, которые подстраиваются под потребности путешественников. Без чего невозможно сейчас представить travel-индустрию и от чего уже отказались? Перед слушателями выступят представители этой отрасли.

Денис Кочнев порассуждает на тему – "Как технологии и инновации влияют на продукт: вызовы и решения". Он перечислит:

  • Особенности вертикали e-travel.
  • Новые отраслевые решения: куда двигаются технологии в рамках спецификации отрасли.
  • Вызовы современности. Устареют ли старые подходы в travel? На что обратить фокус в ближайшие пять лет.
  • Новые интерфейсы взаимодействия с пользователем.
  • Вызовы технологий для ОТА и их решение.

Саша Пимштейн выступит с темой – "Деньги или лояльность. Как монетизировать travel-сервис и не потерять человеческое лицо?". Она расскажет:
  • С чего начинался проект Aviasales и как он преобразился.
  • Что такое travel аудитория. Где брать людей и как с ними разговаривать.
  • На чем можно зарабатывать в Travel.
  • Как помогать пользователям, партнерам и не терять при этом ни деньги, ни человеческое лицо.

Следующее выступление – "Какие изменения ждут индустрию в дистрибуции travel-услуг?" Директор по экономике и финансам Александр Сизинцев полагает, что авиакомпании стремятся изменить дистрибуционные каналы, чтобы сократить и удешевить цепочки продаж. Это непосредственно влияет на технологические подходы, меняя стратегию развития GDS, OTA, консолидаторов и технологических поставщиков. В ходе своего он назовет:
  • Основы национальной системы бронирования (НСБ).
  • Роли GDS, OTA, метапоисковиков и агентсткого канала.
  • Возможности NDS и Direct Access в новой парадигме дистрибуции.

Директор по развитию сервиса OneTwoTrip for Business Никита Булгаков раскроет тему "Корпоративный e-travel: чего B2B клиент ждет от онлайна". Слушатели узнают:
Зарубежный опыт: проникновение e-travel на корпоративном рынке, динамика, тренды, передовые решения.
  • Каковы текущая ситуация и перспективы корпоративного e-travel в России.
  • Адаптация потребительского сервиса для B2B задач.
  • OTA и TMC: конкуренты, которые могут стать партнерами.

Коммерческий директор Олег Ульянский выступит с темой "Прямые интернет-продажи отеля vs. Продажи через маркетплейс (OTA): опыт AZIMUT Hotels Russia&Europe". Многие бренды развивают e-commerce в двух направлениях: свой продающий сайт и маркет-плейс. Это создает внутреннюю конкуренцию между каналами интернет-продаж. Олег постарается ответить на вопросы:
  • Что выгоднее: прямые продажи или интернет-посредники.
  • Какие преимущества у прямых интернет-продаж в немедленной и долгосрочной перспективе.
  • Когда стоит развивать продажи своего бренд-сайта.
  • Должны ли цены и скидки быть одинаковыми на сайте и на маркет-плейс.
  • Как конкурировать с более сильным дистрибутором твоего продукта.

Руководитель крупной компании Леонид Мармер обратиться к слушателям с темой "Цифровая трансформация в туристической отрасли". Он расскажет:
  • Какие существуют основные тренды 4-го поколения индустриальной революции в сфере travel индустрии.
  • Как изменится мир путешествий в ближайшие годы, учитывая современные инновационные решения и повсеместное внедрение уникальных технологий.
  • Как меняется структура дистрибуции travel контента в современных условиях.
  • Как меняются запросы путешественников и готовы ли к этим изменениям поставщики услуг.

Трансляция начнется 21 ноября в 13:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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