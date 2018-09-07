Москва 24 покажет концерт Петра Налича в честь Дня города

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В этом году Москве исполняется 871 год. Это весомый повод для того, чтобы праздничные мероприятия охватили все районы столицы и продлились два дня – 8 и 9 сентября. Гостей и жителей столицы ждут творческие мастер-классы, конкурсы, соревнования, ярмарки, выступления популярных артистов и многое другое.

Читатели портала Москва 24 могут увидеть концерт Петра Налича и его группы, который пройдет в самом центре города.

Со сцены прозвучат следующие композиции:



Казачок;

Еду далеко;

Сахарный пакет;

Canzone;

Secret;

Дача;

Labedi-zonto;

Смеется;

Fire;

Roses;

Disco wizard;

Чайки;

Подмосковье;

Давай разведемся;

Индоутки;

Is there love in the world.

Петр Налич – российский певец и автор песен. Стал первым артистом в истории российской музыкальной индустрии, который выпустил в интернете альбом, распространяемый по системе "заплати, сколько хочешь". Музыкант много гастролирует и сотрудничает с театрами. В 2017 году в Москве была показана опера-променад "Пиковая дама", в которой Петр исполнил партию Германа. В 2018 году на большой сцене Театра имени Вахтангова состоялась премьера спектакля "Горячее сердце" по одноименной пьесе Александра Островского, где Налич выступил как композитор.

Смотрите 8 сентября в 17:15 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.