Москва 24 покажет концерт Петра Налича в честь Дня города

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
В этом году Москве исполняется 871 год. Это весомый повод для того, чтобы праздничные мероприятия охватили все районы столицы и продлились два дня – 8 и 9 сентября. Гостей и жителей столицы ждут творческие мастер-классы, конкурсы, соревнования, ярмарки, выступления популярных артистов и многое другое.
Читатели портала Москва 24 могут увидеть концерт Петра Налича и его группы, который пройдет в самом центре города.
Со сцены прозвучат следующие композиции:
- Казачок;
- Еду далеко;
- Сахарный пакет;
- Canzone;
- Secret;
- Дача;
- Labedi-zonto;
- Смеется;
- Fire;
- Roses;
- Disco wizard;
- Чайки;
- Подмосковье;
- Давай разведемся;
- Индоутки;
- Is there love in the world.
Петр Налич – российский певец и автор песен. Стал первым артистом в истории российской музыкальной индустрии, который выпустил в интернете альбом, распространяемый по системе "заплати, сколько хочешь". Музыкант много гастролирует и сотрудничает с театрами. В 2017 году в Москве была показана опера-променад "Пиковая дама", в которой Петр исполнил партию Германа. В 2018 году на большой сцене Театра имени Вахтангова состоялась премьера спектакля "Горячее сердце" по одноименной пьесе Александра Островского, где Налич выступил как композитор.
Смотрите 8 сентября в 17:15 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.