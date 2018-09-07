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Москва 24

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7 сентября, 13:05

Москва 24 покажет концерт Петра Налича в честь Дня города

Москва онлайн музыка концерт

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В этом году Москве исполняется 871 год. Это весомый повод для того, чтобы праздничные мероприятия охватили все районы столицы и продлились два дня – 8 и 9 сентября. Гостей и жителей столицы ждут творческие мастер-классы, конкурсы, соревнования, ярмарки, выступления популярных артистов и многое другое.

Читатели портала Москва 24 могут увидеть концерт Петра Налича и его группы, который пройдет в самом центре города.

Со сцены прозвучат следующие композиции:

  • Казачок;
  • Еду далеко;
  • Сахарный пакет;
  • Canzone;
  • Secret;
  • Дача;
  • Labedi-zonto;
  • Смеется;
  • Fire;
  • Roses;
  • Disco wizard;
  • Чайки;
  • Подмосковье;
  • Давай разведемся;
  • Индоутки;
  • Is there love in the world.

Петр Налич – российский певец и автор песен. Стал первым артистом в истории российской музыкальной индустрии, который выпустил в интернете альбом, распространяемый по системе "заплати, сколько хочешь". Музыкант много гастролирует и сотрудничает с театрами. В 2017 году в Москве была показана опера-променад "Пиковая дама", в которой Петр исполнил партию Германа. В 2018 году на большой сцене Театра имени Вахтангова состоялась премьера спектакля "Горячее сердце" по одноименной пьесе Александра Островского, где Налич выступил как композитор.

Смотрите 8 сентября в 17:15 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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