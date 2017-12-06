Москва онлайн покажет литературное шоу Вадима Галыгина и Александра Маленкова

7 декабря в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского (филиал на Сретенке) пройдет премьера юмористического шоу "Жизнь с препятствиями". Актер, комик, шоумен и звезда Comedy Club Вадим Галыгин и писатель, журналист Александр Маленков будут читать современную прозу в своей легкой и задорной манере. Зрители услышат строки на самые злободневные темы – политика, спорт, секс и наука.

Мероприятие пройдет в рамках проекта "БеспринцЫпные чтения". Прямую трансляцию смотрите 7 декабря в 20:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.