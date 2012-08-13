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ЧП

13 августа 2012, 15:48

Более 30 человек отравились в пансионате Минздрава в Подмосковье

Московская область отравления чп

ИТАР-ТАСС

Более 30 человек, проходивших лечение и реабилитацию в пансионате Минздрава России в Московской области, заболели кишечной инфекцией после употребления пищи из столовой.

Массовое отравление произошло во ФГУП "Пансионат с лечением "Звенигород". Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, заболевания протекают в среднетяжелой и легкой клинической формах.

Расследование показало, что источником заболевания стала инфицированная пища, приготовленная в столовой пансионата. Инспекцией были выявлены "систематические грубые нарушения санитарно-эпидемиологических правил по содержанию помещений пищеблока, использованию кухонного оборудования и инвентаря, соблюдению технологии приготовления пищи, хранению готовых блюд, требований к обработке посуды и личной гигиене".

В частности, питание готовилось из просроченных продуктов, а часть технологического оборудования кухни находится в неисправном состоянии.

Сейчас работа столовой приостановлена, материалы расследования направлены в суд. В отношении должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.

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