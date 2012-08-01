"Коммерсантъ": среда, 1 августа 2012 года



Михаилу Ходорковскому постановили освобождение

Верховный суд обязал Мосгорсуд изучить применение материального закона

Вчера было обнародовано постановление председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева, которым он фактически создал почву для освобождения осужденных Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Господин Лебедев пришел к выводу, что требуется дополнительная проверка приговоров по обоим делам ЮКОСа, поскольку их фигуранты могли быть дважды осуждены за одно и то же преступление. При этом он счел, что заслуживают внимания доводы защиты "о неправильном применении материального закона".

Сергей Машкин, Федор Максимов, "Ъ"

Лучший врач бесплатным не бывает

Минздрав завершает обсуждение порядка оказания платных медуслуг

С 1 января 2013 года медицинские учреждения, в том числе государственные, смогут предоставлять платные медицинские услуги на законных основаниях, соответствующий проект порядка оказания платных медуслуг разработал Минздрав. Организации пациентов уже предъявили претензии к документу, которые министерство обещает учесть. Главная претензия: требование заменить назначенного врача или медработника, исходя из проекта документа, будет стоить пациенту денег, равно как и внеплановая, без рекомендации лечащего врача консультация специалиста.

Дарья Николаева, "Ъ"

Газеты оставили на остановке

Прессой можно будет торговать рядом с остановочными павильонами

Московское правительство согласилось с доводами распространителей прессы, требовавших пересмотреть ограничения на размещение газетных ларьков. Места продажи, расположенные рядом с остановками общественного транспорта, то есть около 30% из более чем 2 тыс. московских киосков прессы, смогут продолжить работу.

Павел Белавин, "Ъ"

Подмосковных чиновников отсортируют по декларациям

Правительство региона готовит тотальную кадровую проверку

Правительство Московской области проверит декларации о доходах государственных и муниципальных служащих. Такое предложение вчера сделал глава правительства Подмосковья и вице-губернатор Андрей Шаров. Эксперты считают, что таким образом в правительстве запускается чистка старых кадров, оставшихся от предыдущего губернатора.

Наталья Городецкая, "Ъ"

Поправка Джексона-Вэника уходит на каникулы

Установить "нормальные торговые отношения" с Россией США могут только в 2013 году

Отмена США дискриминационной поправки Джексона—Вэника откладывается на неопределенный срок. На будущей неделе Конгресс уходит на каникулы, а законопроект, устанавливающий "режим нормальных торговых отношений с РФ", как стало известно "Ъ", не внесен в его график. Это означает, что к обсуждению поправки законодатели могут вернуться только в 2013 году, после инаугурации президента США. По мнению источников "Ъ" в Конгрессе, на затягивание с отменой поправки администрация Барака Обамы идет сознательно, чтобы не портить перед президентскими выборами отношений с Москвой из-за одновременного принятия "закона Магнитского".

Кирилл Белянинов, Нью-Йорк; Сергей Строкань, Геннадий Сысоев, "Ъ"

США вступились за хиджаб и ваххабитов

Госдепартамент осудил нарушение прав радикальных исламистов

Госдеп США выпустил доклад о ситуации со свободой совести в разных странах в 2011 году. Помимо традиционно подвергаемых критике России, Китая и некоторых других государств, на этот раз в числе нарушителей религиозных свобод названы и члены Евросоюза. Госдеп осудил Францию и Бельгию за принятие законов, которые запрещают ношение в общественных местах хиджаба, никаба и других предметов женской одежды, скрывающих лицо. Этот раздел отражает общую тенденцию доклада: значительная его часть посвящена отстаиванию прав исламских радикальных организаций, включая ваххабитов и "Братьев-мусульман".

Максим Юсин, "Ъ"